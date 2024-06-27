"Укрзалізниця" ужесточает контроль: что ни в коем случае нельзя передавать поездом

"Укрзалізниця" усиливает контроль за соблюдением правил перевозок. В связи с этим компания напомнила украинцам и бизнесу о запрете на транспортировку биологических материалов, химических веществ и ряда других предметов.

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Компания призвала клиентов соблюдать установленные правила перевозки и заверила, что тщательно контролирует "передачки". Об этом говорится в сообщении "Укрзализниці".

"Показательно остановили вопиющую ситуацию: попытку передать поездами… биологические материалы для анализов одной из частных лабораторий. Причем это далеко не первый случай, когда частные лаборатории поступают так, очевидно, пытаясь сэкономить на специализированных перевозках. Не стоит и говорить, что результаты анализов, которые доставляются без контроля температурного режима, могут вызывать немало сомнений, но вряд ли лаборатории честно сообщают клиентам, как именно пытаются организовать свою логистику", – привели пример в УЗ.

Что разрешено и что запрещено передавать поездом

"Укрзалізниця" уверяет, что системно контролирует перевозку пассажирскими поездами, предотвращая попытки передавать запрещенные предметы и вещества. Вот некоторые из них:

биологические материалы: например кровь для анализов, требующих специальных условий хранения и транспортировки;

например кровь для анализов, требующих специальных условий хранения и транспортировки; опасные вещества: химикаты, взрывчатые вещества, воспламеняющиеся жидкости;

химикаты, взрывчатые вещества, воспламеняющиеся жидкости; крупногабаритные вещи: предметы, которые могут быть безопасно размещены в багажных отделениях.

"Укрзалізниця" также выделила то, что можно передавать. В список разрешенных предметов входят:

документы и цветы: могут быть переданы по согласованию с проводником;

могут быть переданы по согласованию с проводником; лекарства: допускается перевозка, если они не нуждаются в специальном температурном режиме;

допускается перевозка, если они не нуждаются в специальном температурном режиме; животные: малые домашние животные могут быть перевезены при соблюдении правил транспортировки.

Компания призывает пассажиров и компании соблюдать установленные правила перевозки. Особенно это касается тех, кто пытается выстроить свою логистическую сеть на базе пассажирских вагонов. Нарушение правил может привести к опасным ситуациям.

Для решения логистических нужд "Укрзалізниця" сотрудничает с "Укрпочтой" в рамках программы "Железная почта". 10 почтовых вагонов регулярно курсируют в составе пассажирских поездов, обеспечивая надежную доставку разрешенных грузов. Эта программа позволяет избежать нарушений, считают в УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вечером 26 июня поезд на популярном направлении из Польши в Украину идет с большим опозданием. В пути он задержится более 1 часа.

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