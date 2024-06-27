"Укрзалізниця" ужесточает контроль: что ни в коем случае нельзя передавать поездом
"Укрзалізниця" усиливает контроль за соблюдением правил перевозок. В связи с этим компания напомнила украинцам и бизнесу о запрете на транспортировку биологических материалов, химических веществ и ряда других предметов.
Компания призвала клиентов соблюдать установленные правила перевозки и заверила, что тщательно контролирует "передачки". Об этом говорится в сообщении "Укрзализниці".
"Показательно остановили вопиющую ситуацию: попытку передать поездами… биологические материалы для анализов одной из частных лабораторий. Причем это далеко не первый случай, когда частные лаборатории поступают так, очевидно, пытаясь сэкономить на специализированных перевозках. Не стоит и говорить, что результаты анализов, которые доставляются без контроля температурного режима, могут вызывать немало сомнений, но вряд ли лаборатории честно сообщают клиентам, как именно пытаются организовать свою логистику", – привели пример в УЗ.
Что разрешено и что запрещено передавать поездом
"Укрзалізниця" уверяет, что системно контролирует перевозку пассажирскими поездами, предотвращая попытки передавать запрещенные предметы и вещества. Вот некоторые из них:
- биологические материалы: например кровь для анализов, требующих специальных условий хранения и транспортировки;
- опасные вещества: химикаты, взрывчатые вещества, воспламеняющиеся жидкости;
- крупногабаритные вещи: предметы, которые могут быть безопасно размещены в багажных отделениях.
"Укрзалізниця" также выделила то, что можно передавать. В список разрешенных предметов входят:
- документы и цветы: могут быть переданы по согласованию с проводником;
- лекарства: допускается перевозка, если они не нуждаются в специальном температурном режиме;
- животные: малые домашние животные могут быть перевезены при соблюдении правил транспортировки.
Компания призывает пассажиров и компании соблюдать установленные правила перевозки. Особенно это касается тех, кто пытается выстроить свою логистическую сеть на базе пассажирских вагонов. Нарушение правил может привести к опасным ситуациям.
Для решения логистических нужд "Укрзалізниця" сотрудничает с "Укрпочтой" в рамках программы "Железная почта". 10 почтовых вагонов регулярно курсируют в составе пассажирских поездов, обеспечивая надежную доставку разрешенных грузов. Эта программа позволяет избежать нарушений, считают в УЗ.
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