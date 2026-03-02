"Укрзалізниця" изменила движение поездов: что нужно знать пассажирам

В Украине 2 марта железнодорожное движение в целом сохранено, а именно в/из Запорожья, Херсона и Сум поезда курсируют по расписанию, а на отдельных участках Харьковщины и Донетчины работают автобусные трансферы. Наибольшая задержка зафиксирована на международном рейсе Киев–Вена из-за задержки на границе, остальные отклонения связаны с техническими причинами.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". В компании отмечают, что главный принцип – движение там, где это безопасно. Именно поэтому часть маршрутов работает по адаптированным графикам, а в случае угрозы пассажиров оперативно пересаживают на автобусные трансферы.

Обо всех изменениях сообщают через push-уведомления в приложении. По состоянию на 2 марта, поезда в и из Запорожья, Херсона и Сум курсируют по действующему расписанию. Ключевые сообщения с восточными и южными регионами сохранены, несмотря на постоянный мониторинг ситуации.

На Херсонщине железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном осуществляется с учетом текущей безопасности обстановки. "Укрзализныця" оставляет за собой право оперативно менять формат перевозок, если ситуация ухудшится.

На Сумщине и Черниговщине региональные поезда курсируют до и из Конотопа, а Нежинское направление обслуживается пригородными поездами по адаптированным графикам. Отмечается, что это позволяет сохранить сообщение и минимизировать риски для пассажиров.

На участке от Лозовой до Краматорска введены автобусные трансферы. В то же время региональный экспресс на Изюм продолжает курсировать по расписанию, что позволяет сохранить важный транспортный коридор. По состоянию на сегодня зафиксирован ряд задержек, преимущественно по техническим причинам или из-за прохождения границы:

№749/750 Киев – Вена +3:16 (задержка на границе)

№7/8 Киев – Черновцы +1:11 (задержка на границе)

№17/18 Харьков – Ужгород +0:55

№177/178 Ивано-Франковск – Киев +0:51

№69/70 Пшемысль – Кременчуг +0:41

№129/130 Мукачево – Полтава +0:41

№131/132 Мукачево – Кременчуг +0:41

Пассажирам советуют регулярно проверять сообщения в официальном приложении и учитывать возможные изменения маршрута. В случае угрозы железная дорога заранее готовит альтернативные варианты доставки, чтобы избежать скоплений и задержек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования поезда между одними из крупнейших городов страны – №54/53 Одесса – Днепр. Причина – желание обеспечить сообщение Одесской области в периоды непогоды и блэкаутов. Теперь рейсы совершаются ежедневно, а стоимость билетов на них зависит от даты поездки и класса вагона – и стартует от 199 грн.

