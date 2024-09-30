"Укрзалізниця" готова заплатить 1,24 млн грн за "туалет с кнопкой": почему такая цена

"Укрзалізниця" закупит комплект оборудования экологически чистого туалетп (ЭЧТ) – т.н. "туалет с кнопкой". Ожидаемая стоимость – 1,24 млн грн. В комплект же, помимо унитаза, входит еще ряд необходимых компонентов, что прямо влияет на его стоимость.

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Об этом рассказали в самой компании. Там отметили:

в настоящее время закупка находится в процессе осуществление;

в прошлом году на такие нужды было потрачено 1,14 млн грн.

В "Укрзалізниці" отметили: в комплект входит ряд позиций, а потому речи о "золотом унитазе" не идет. В частности, комплекс состоит из:

модуля туалетного (2 единицы);

оборудования сливной магистрали;

вакуумной и системы обогрева бака;

бака-накопителя (750 л) из нержавеющей стали с пультом управления обогревом бака;

модуля компрессорного;

пульта управления системой;

комплекта кронштейнов и материалов для монтажа системы в вагон;

полов туалетных помещений.

Кроме того, перевозчик проводит закупку штор-огнеупорных роллетных систем. Ожидаемая стоимость – 7 550 грн.

"Это не тканевые шторы на рельсе, как в вагонах прошлого столетия, а современные системы, устанавливаемые всеми европейскими железными дорогами. Это двойные солнцезащитные шторы в одной направляющей – светорассеивающая и блекаут. Изготовлены из огнеупорной ткани, индекс распространения пламени 0-20, дымообразующая способность до 1000 м2/кг", – рассказали в компании.

Там отметили: в 2023 году такая закупка стоила дешевле. Однако некритически – 7 599 грн.

Также "Укрзалізниця" закупит кондиционеры пассажирских вагонов. Это холодильные агрегаты, обеспечивающий вентиляцию, обогрев и охлаждение внутренних помещений вагона общей площадью до 60 кв.м.

"Акцептовали победителя. Финальная стоимость — 1 678 570 грн (тогда как в 2023 году средняя стоимость закупки комплекта у двух разных поставщиков составляла 2 098 102 грн)", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. Технологией будут оборудованы 16 скоростных поездов. Попервах интернет будет предоставляться бесплатно.

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