"Укрзалізниця" обновила ряд поездов: в каких теперь будет работать Wi-Fi

"Укрзалізниця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.Технологией будут оборудованы скоростных 16 поездов.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что речь идет о:

10 поездах Hyundai;

2 – Skoda;

2 – Тарпан;

2 поезда с вагонами МПЛТ (межрегиональные поезда локомотивной тяги).

"Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов теперь имеют доступ в Интернет через Wi-Fi. Пользуйтесь бесплатными 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: пока проводится опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi "будет оставаться бесплатным для пассажиров". Т.е., в будущем, вероятно, услуга станет платной.

Как подключить Wi-Fi в поезде

Во время путешествия включите Wi-Fi на устройстве.

После этого выберите сеть под названием WiFi test.

"После подключения к сети на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню и возможностью оставить отзыв о поездке", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как быстро приобрести билет на популярный поезд

Вместе с тем для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение Укрзалізниці. Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.

Приложение дает возможность проверить наличие билетов в реальном времени. Что, в свою очередь, позволяет быстро реагировать на появление свободных мест.

Если нужный билет на желаемую дату отсутствует, воспользуйтесь сервисом мониторинга билетов, который был запущен несколько месяцев назад и уже работает на полную мощность. Данный сервис предлагает две опции:

автовыкуп билета – позволяет автоматически выкупить билет в случае его появления даже ночью;

сообщение о наличии билета – позволяет получать сообщения о появлении билета, чтобы вы могли быстро его приобрести.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, продажа билетов на поезда сообщением Львов – Варшава через Раву-Русскую не будет прекращаться. Ожидалось, что это произойдет с 22 сентября – из-за истечения срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут. Однако договоренность удалось продлить.

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