"Укрпочта" изменила стоимость доставки посылок: кто сможет платить меньше

Украинский бизнес до конца марта 2026 года сможет отправлять посылки по тарифу от 40 грн с доставкой до 3 дней даже в самые отдаленные регионы. Тариф действует для пользователей KeyCRM, сочетая экономию с условиями приоритетной доставки.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрпочта". Спецусловия будут действовать для бизнеса, который использует украинскую CRM-систему KeyCRM – платформу для автоматизации работы компаний в "едином окне".

Особенность тарифа заключается в том, что предприниматели платят по тарифу "Базовый", однако фактически получают услугу по условиям "Приоритетный". Это означает, что доставка заказов будет стоить от 40 гривен, а посылки будут прибывать к адресату в течение 1-3 дней. При этом посылки можно отправлять в любую точку Украины, где работает отделение Укрпочты, даже в самые отдаленные регионы.

Для получения выгодных условий бизнеса необходимо использовать API-ключи KeyCRM, настройки которых доступны на официальном сайте системы. Тарифы будут действовать до 31 марта 2026 года, что дает предпринимателям достаточно времени для оптимизации расходов на логистику и обеспечения быстрой доставки своих товаров.

"Укрпочта" подчеркивает, что развитие партнерств с CRM-платформами и e-commerce сервисами является стратегическим направлением компании. KeyCRM, в свою очередь, является украинской системой для централизации коммуникаций с клиентами, обработки заказов, управления продажами и автоматизации бизнес-процессов. Платформа позволяет интегрировать данные с маркетплейсами и другими сервисами, что делает ее удобной для предпринимателей любого масштаба.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, начиная с 1 января, государственный ПриватБанк отменяет бесплатную доставку банковских карт. Уже с нового года эта услуга будет стоить 80 гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!