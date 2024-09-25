"Укрпочта" меняет тарифы: что подорожает уже через несколько дней

Государственная "Укрпочта" повышает цены на марки. Причина – изменения в налоговом законодательстве. Теперь марки, а также маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: внедрение изменений ожидается с 1 октября.

"Новый порядок продажи знаков почтовой оплаты. С 1 октября 2024 года, согласно изменениям Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карты) будут продаваться с учетом НДС по ставке 20%", – говорится в сообщении.

Как в Украине подорожают марки

В целом, по данным "Укрпоччты", рост стоимости марок составит несколько гривен. Так:

Марки буквенного номинала U будут стоить 18 грн. Текущая цена – 15 грн. Подорожание составит 3 грн.

Они используются для пересылок внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 грамм.

Марки F,M будут стоить 36 грн. Текущая цена – 30 грн. Подорожание составит 6 грн.

Они используются для пересылок внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 грамм, простого письма без объявленной ценности массой свыше 50 грамм до 250 грамм включительно.

Марки A, G будут стоить 1 доллар по курсу НБУ + 20% НДС. Сейчас они стоят просто 1 доллар.

Их используют для пересылки почтовой карты массой до 20 граммов, включая иностранные государства.

Марки N, W будут стоить 1,5 доллара по курсу НБУ + 20% НДС. Сейчас они стоят просто 1,5 доллара.

Их используют для пересылки неприоритетного письма массой до 50 граммов, включая иностранные государства.

Доплатные марки P будет стоить 5 долларов по курсу НБУ + 20% НДС. Сейчас они стоят просто 5 долларов.

Маркированный конверт форматов C6, DL с маркой U, V будет стоить 21,6 грн.

Маркированный конверт форматов C6, DL с маркой F будет стоить 39,6 грн.

Маркированный конверт формата C5 с маркой М будет стоить 40,8 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, почтовый оператор "Новая почта" представил новое мобильное приложение, в которое добавил ряд новых функций. В частности, теперь клиенты компании могут переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру экспресс-накладной, редактировать или отменить переадресацию или заказать ее повторно. Впрочем, пока клиенты сталкиваются с некоторыми проблемами в работе программы и просят добавить и другие функции.

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