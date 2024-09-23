"Новая почта" добавила важные функции в приложение: что теперь можно делать с посылками

Почтовый оператор "Новая почта" представил новое мобильное приложение, в которое добавил ряд новых функций. В частности, теперь клиенты компании могут переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру экспресс-накладной, редактировать или отменить переадресацию или заказать ее повторно. Впрочем, пока клиенты сталкиваются с некоторыми проблемами в работе программы и просят добавить и другие функции.

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Об обновлении рассказали в самой "Новой почте". Там отметили: кроме уже упомянутого, был изменен и другой функционал. В частности, появились такие возможности:

Вызов курьера в три клика.

"Вашу посылку заберут от двери, даже если она больше 30 кг, просто выберите откуда, когда удобно встретить курьера. Так же можно поступить с заказом адресной доставки. Выбирайте удобный временной промежуток и следите за движением курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда. А еще вы можете написать курьеру сообщение прямо в приложении", – объяснили в компании.

Отслеживание каждого движения посылки – как по Украине, так и за границей.

Личное управление посылкой.

В частности, можно создать посылку в приложении, а в отделении ее оставить в специальном боксе для отправки или отдать оператору. Кроме того, есть возможность создать посылку в приложении и отправить ее по почтомату, даже без упаковки. А также оплатить посылку за другого человека, либо же доверить получение отправки другу.

Возможность забирать и отправлять посылки из почтомата по упрощенной схеме.

"Меньше шагов, возможность получения без интернета, помощь цифрового помощника нового приложения, а еще ячейки открываются очень быстро", – объяснили в "Новой почте".

Просмотр всех посылок на главном экране.

Ускорение оформления и упрощение пользования услугами.

В профиле теперь можно сохранять любимые отделения или почтоматы. Этот список будет подтягиваться при оформлении переадресации или возврате.

Упрощенное оформление возврата.

Функция пригодится в случае получения заказов из инернет-магазинов. Это, как уверяют в "Новой почте", позволяет легко вернуть товар сразу через приложение.

"Еще есть возможность перевести чаевые сотруднику "Новой почты" – оператору, курьеру, работнику контакт-центра. Оформить заявку на компенсацию при повреждении посылки. Отказаться от рассылки рекламных сообщений", – сообщили в почтовом операторе.

При этом там подчеркнули: также появились новые возможности зарубежного шопинга. К примеру, теперь можно заказать не только доставку товара в отделение, почтомат или прямо домой из заграничного магазина, но и выкуп его.

Украинцы недовольны обновленным сервисом

В то же время клиенты компании, уже воспользовавшиеся обновленным сервисом, пока относятся к нему скептически. Дело не только в ошибках, возникающих из-за того, что приложение пока "сырый".

К примеру, клиенты уже много лет просят "Новую почту" добавить возможность создавать новые отправления из сохраненных шаблонов. Впрочем, такая функция не появилась в новом приложении, жалуются украинцы.

Другой пользователь недоволен тем, что почти все обновления касаются дополнительной платы за услуги.

Пользователь же другой соцсети пожаловался компании, что обновленное приложение не работает. На что в самой "Новой почте" посоветовали ему перезагрузить мобильное устройство и повторно авторизироваться.

Еще одна юзерша рассказала, что с новым приложением возникают проблемы открытия почтомата. А вот со стариком, по ее словам, таких проблем не было.

Другая клиентка компании пожаловалась, что новое приложение "ищет почтомат гораздо дольше старого". А также, что с первого раза может не найти.

"Мы обновили наше мобильное приложение и исправили ошибки, возникающие у наших клиентов. Советуем также обновить его в вашем смартфоне до версии 3.0", – ответили ей в "Новой почте".

Также люди недовольны внедрением системы чаевых. Очевидно, боясь, что их уплата станет обязательной.

Впрочем, нашлись и те, кому обновленное приложение понравилось.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрпочта" сможет получить банковскую лицензию – в Верховную Раду внесли законопроект №12044 о развитии финансовой инклюзии, который в случае принятия откроет путь к началу работы почтового банка. Впрочем, согласно документу, такой банк буде работать с ограничениями – в частности, касаемо кредитования крупных компаний и некоторых валютных операций.

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