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"Новая почта" добавила важные функции в приложение: что теперь можно делать с посылками

Роман Костюченко
Рынки и компании
5 минут
906
'Новая почта' обновила правила пересылки посылок

Почтовый оператор "Новая почта" представил новое мобильное приложение, в которое добавил ряд новых функций. В частности, теперь клиенты компании могут переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру экспресс-накладной, редактировать или отменить переадресацию или заказать ее повторно. Впрочем, пока клиенты сталкиваются с некоторыми проблемами в работе программы и просят добавить и другие функции.

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Об обновлении рассказали в самой "Новой почте". Там отметили: кроме уже упомянутого, был изменен и другой функционал. В частности, появились такие возможности:

  • Вызов курьера в три клика.

"Вашу посылку заберут от двери, даже если она больше 30 кг, просто выберите откуда, когда удобно встретить курьера. Так же можно поступить с заказом адресной доставки. Выбирайте удобный временной промежуток и следите за движением курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда. А еще вы можете написать курьеру сообщение прямо в приложении", – объяснили в компании.

  • Отслеживание каждого движения посылки – как по Украине, так и за границей.
  • Личное управление посылкой.

В частности, можно создать посылку в приложении, а в отделении ее оставить в специальном боксе для отправки или отдать оператору. Кроме того, есть возможность создать посылку в приложении и отправить ее по почтомату, даже без упаковки. А также оплатить посылку за другого человека, либо же доверить получение отправки другу.

  • Возможность забирать и отправлять посылки из почтомата по упрощенной схеме.

"Меньше шагов, возможность получения без интернета, помощь цифрового помощника нового приложения, а еще ячейки открываются очень быстро", – объяснили в "Новой почте".

  • Просмотр всех посылок на главном экране.
  • Ускорение оформления и упрощение пользования услугами.

В профиле теперь можно сохранять любимые отделения или почтоматы. Этот список будет подтягиваться при оформлении переадресации или возврате.

  • Упрощенное оформление возврата.

Функция пригодится в случае получения заказов из инернет-магазинов. Это, как уверяют в "Новой почте", позволяет легко вернуть товар сразу через приложение.

"Еще есть возможность перевести чаевые сотруднику "Новой почты" – оператору, курьеру, работнику контакт-центра. Оформить заявку на компенсацию при повреждении посылки. Отказаться от рассылки рекламных сообщений", – сообщили в почтовом операторе.

При этом там подчеркнули: также появились новые возможности зарубежного шопинга. К примеру, теперь можно заказать не только доставку товара в отделение, почтомат или прямо домой из заграничного магазина, но и выкуп его.

Украинцы недовольны обновленным сервисом

В то же время клиенты компании, уже воспользовавшиеся обновленным сервисом, пока относятся к нему скептически. Дело не только в ошибках, возникающих из-за того, что приложение пока "сырый".

К примеру, клиенты уже много лет просят "Новую почту" добавить возможность создавать новые отправления из сохраненных шаблонов. Впрочем, такая функция не появилась в новом приложении, жалуются украинцы.

Не все клиенты "Новой почты" довольны обновленным приложением

Другой пользователь недоволен тем, что почти все обновления касаются дополнительной платы за услуги.

На что жалуются клиенты "Новой почты"

Пользователь же другой соцсети пожаловался компании, что обновленное приложение не работает. На что в самой "Новой почте" посоветовали ему перезагрузить мобильное устройство и повторно авторизироваться.

Клиент "Новой почты" пожаловался, что обновленное приложение не работает

Еще одна юзерша рассказала, что с новым приложением возникают проблемы открытия почтомата. А вот со стариком, по ее словам, таких проблем не было.

Украинцы жалуются на некорректную работу обновленного приложения "Новой почты"

Другая клиентка компании пожаловалась, что новое приложение "ищет почтомат гораздо дольше старого". А также, что с первого раза может не найти.

"Мы обновили наше мобильное приложение и исправили ошибки, возникающие у наших клиентов. Советуем также обновить его в вашем смартфоне до версии 3.0", – ответили ей в "Новой почте".

Клиентка "Новой почты" пожаловалась, что новое приложение ищет почтомат гораздо дольше старого

Также люди недовольны внедрением системы чаевых. Очевидно, боясь, что их уплата станет обязательной.

Люди недовольны внедрением системы чаевых

Впрочем, нашлись и те, кому обновленное приложение понравилось.

Нашлись и те, кому обновленное приложение "Новой почты" понравилось
За что украинцы хвалят обновленное приложение "Новой почты"

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрпочта" сможет получить банковскую лицензию – в Верховную Раду внесли законопроект №12044 о развитии финансовой инклюзии, который в случае принятия откроет путь к началу работы почтового банка. Впрочем, согласно документу, такой банк буде работать с ограничениями – в частности, касаемо кредитования крупных компаний и некоторых валютных операций.

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