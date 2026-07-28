"Укрнафта" разработала собственное программное решение для капитального ремонта скважин

Специалисты "Укрнафты" разработали и внедрили собственный программный комплекс WellWorkoverSupervisor для планирования и сопровождения капитального ремонта скважин.

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Это решение создано внутри компании на основе практического опыта специалистов предприятия с учетом лучших международных практик.

Капитальный ремонт скважин – один из самых сложных производственных процессов. Работа с оборудованием на глубинах в несколько тысяч метров требует точных инженерных расчетов, качественной подготовки и безусловного соблюдения требований безопасности.

Ранее единого стандартизированного программного инструмента для таких расчетов в компании не существовало. Часть работы выполнялась вручную или с помощью устаревшего программного обеспечения, что требовало больше времени и увеличивало риск ошибок.

Инженеры отдела супервайзинга управления ремонтом скважин департамента добычи и технологий создали собственный программный продукт, отвечающий реальным производственным потребностям компании.

"Цифровая трансформация – это не только закупка готовых ИТ-решений. Это также развитие собственной инженерной экспертизы и создание инструментов, которые напрямую повышают эффективность производства. Использование WellWorkoverSupervisor уже позволило сократить время подготовки планов работ, минимизировать риск ошибок в расчетах и повысить уровень производственной безопасности, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Благодарю команду "Укрнафты" за профессиональную работу и инициативу. Именно такие решения помогают компании становиться более эффективной, технологичной и сильной".

WellWorkoverSupervisor включает более 30 специализированных модулей и позволяет:

∙⁠ ⁠автоматизировать основные технологические расчеты;

∙⁠ ⁠создавать графики и инженерные схемы;

∙⁠ ⁠создавать готовые отчеты в формате PDF;

∙⁠ ⁠использовать встроенный справочник труб, резьбовых соединений и оборудования.

По своему функционалу программный комплекс соответствует дорогостоящим зарубежным аналогам.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Осуществляет добычу нефти и природного газа, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.