Украину заливают "бодягой": по всей стране выявлены десятки нелегальных АЗС

В Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. А в январе 2026 года – еще 22 таких объекта. В марте же эта работа продолжилась. В частности, в Киевской области была прекращена работа сразу трех нелегальны АЗС.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Продавали фальсификат Вышгородском и Бучанском районах.

Велась продажа без необходимых разрешительных документов.

"В частности, отсутствовали лицензии на право розничной торговли горючим, сертификаты качества и документы, подтверждающие его происхождение. Также на АЗС не использовали регистраторы расчетных операций", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в ходе проведения следственных действий изъято более 7 тонн дизеля. А кроме того:

более 3 тонн бензина А-95;

4 тонны сжиженного газа;

наличка, полученная от незаконной реализации топлива.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же, некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

Способов же "бодяжить" топливо множество. Так, рассказывают в Dexpens, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

Спирты и эфиры.

При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи топлива.

Ароматические углеводороды.

Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Одесской области разоблачили 9 нелегальных АЗС, торговавших фальсификатом. В частности, на этих заправках, не имея соответствующих документов, украинцам заливали бензин, дизтопливо и автогаз неизвестного происхождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!