Украинцы заплатили за свои авто налогов на десятки миллионов гривен: за какие отдают по 25 тыс. грн

В 2025 году украинцы начали менее активно покупать роскошные автомобили – с января по июнь их завезли в страну в 3,4 раза меньше, чем в прошлом году, хотя налога "на роскошь" было уплачено на 9 млн грн больше. Кроме того, большинство таких автомобилей поехали в Киев и область, а лидером среди luxury машин оказалась Porsche Taycan.

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Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства экономики. Под определение "роскошных" авто подпадают машины, которые были выпущены не более 5 лет назад и стоят более 3 млн грн.

Отмечается, что за первые 5 месяцев года украинцы купили 131 машину, которая подпадает под налог на роскошь – это в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (448 авто). В то же время по сравнению с последним "довоенным", 2021-м, годом дорогих автомобилей стало больше на 42%, а больше всего за время полномасштабного вторжения авто премиум-класса завезли в 2023-м – 584.

63% всех завезенных в Украину машин, с которых нужно уплатить налог на роскошь – это Porsche. Среди самых популярных моделей – Porsche Taycan и Porsche Cayenne E-hybrid, на которые приходится 41% и 8% от всех авто соответственно.

На втором месте – Mercedes-Benz. Авто этой марки занимают 21% от всего количества, а чаще всего украинцы выбирали Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic, на которые пришлось всего 15% от всего количества.

Среди самых дорогих моделей, которые можно заметить в Украине – Rolls-Royce Spectre и Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Их стоимость – $600 тыс. и $700 тыс. соответственно. По типу двигателя среди премиальных авто, которые купили в Украине в этом году, преобладают электромобили (47%). Еще 23% – это гибридные авто (электричество или бензин), а 19% – бензиновые.

Больше всего люксовых автомобилей (43% от общего количества) с начала года попало в Киев. Также среди регионов-лидеров: Киевская (13%), Одесская и Львовская области (по 9%).

Ставка налога на одну машину премиум-сегмента составляет 25 тыс. грн. Всего с января по апрель уплатили 87,2 млн грн налога "на роскошь", то есть на 9,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (+12%). Больше всего сборов ожидаемо было уплачено в Киеве – 26,5 млн грн.

Ежегодно в Украине обновляется перечень автомобилей, которые облагаются транспортным налогом. Сейчас таких моделей 338, однако в прошлом году их было больше – 468.

Также OBOZ.UA сообщал, что подавляющее количество (70%) подержанных легковых автомобилей после перепродажи в 2025 году остались в пределах той же области, где они были зарегистрированы ранее. Еще каждое десятое уезжает в другие регионы.

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