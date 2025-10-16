Украинцы в ЕС массово закрывают бизнесы: с какой проблемой сталкиваются

Украинцы активно начинают собственное дело в Европе, но в течение первого года работы многие бизнесы закрываются. Это связано с трудностями, которые касаются, в частности, коммуникации с европейским клиентом, бюрократии, и из-за непонимания местных бизнес-процессов.

Об этом заявила директор по развитию бизнеса международной компании по трудоустройству Gremi Personal Ирина Серова Она считает, что из-за отсутствия понимания правил коммуникационной стратегии и бизнес-развития украинский бизнес пока не имеет много шансов на стабильное долгосрочное развитие на европейском рынке.

Почему украинцы в ЕС закрывают бизнесы

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения украинцы основали значительное количество бизнесов, а именно:

в Польше – более 100 тыс. предприятий ;

; в Чехии – почти 17 тыс;

в Литве – около 2,6 тыс.

Но несмотря на стремительный старт, многие из них закрываются уже в течение первого года работы. К главным вызовам, с которыми сталкиваются украинские предприниматели в ЕС относятся такие:

коммуникационный барьер;

сложная бюрократия;

непонимание местных бизнес-процессов;

отсутствие навыков кросс-культурной коммуникации, то есть умение "говорить на языке" клиента, партнера и общества, в котором бренд планирует развиваться.

"Долгосрочному развитию украинского бизнеса в Европе мешает не протекционизм, не политика. Все честно: мы просто не понимаем "языка" игры. Ни бизнес, ни его маркетинг и бизнес-девелопмент. Мы можем быть быстрее, ярче и креативнее, но для европейца это не то, к чему он привык. А то, чего не понимаешь, – отвергаешь", – объясняет Серова.

На что ориентируются европейцы

Отличие европейской культуры коммуникации и маркетинга от украинской заключается в том, что она преимущественно опирается на логику, последовательность и доверие. Украинский бизнес апеллирует к эмоциям, энергии и энтузиазму.

"Когда европейский партнер слышит обещание "сделаем быстрее и дешевле", он не восторгается, он настораживается. Для него это звучит как риск, а не как преимущество", – отмечает Ирина Серова.

В качестве примера она привела коммуникацию украинских компаний на международных выставках, которые часто не могут ответить на вопросы потенциальных европейских инвесторов о гарантиях, дистрибьюторской сети, ESG или европейской сертификации продукции. Эксперт отметила, что для эффективной кросс-культурной коммуникации нужно понимать ценности, сигналы и контексты, которые воспринимает иностранная аудитория.

Поэтому, по ее словам, европейский и украинский бизнес действуют в "разных системах координат". "Если бренд не научился переводить собственную энергию на понятный язык для европейцев, он неизбежно проигрывает даже с лучшим продуктом. Например, худшим решение является выходить на рынок Европы под сопровождение украинских маркетологов, у которых нет опыта реализации локальных бизнес-проектов в Европе", – говорит Серова.

Как действовать украинским предпринимателям

Для успеха в ЕС украинским компаниям следует инвестировать не только в маркетинг, но и в развитие компетенций межкультурной коммуникации. Эксперт советует им обучать команды, как презентовать бренд, как выстраивать tone of voice, как работать с бизнес-клиентами из разных культур.

"То, что в Украине считается проявлением открытости, в Германии может восприниматься как фамильярность. То, что кажется гибкостью, в Британии может выглядеть как отсутствие стратегии. Мы часто не всегда понимаем, как мыслит европейский потребитель даже в ближайших странах, таких как Польша, Чехия или Румыния. И пока не научимся этому – будем проигрывать снова и снова. Реально двери открыты только для тех, кто готов учиться, перестраивать мышление и говорить на языке европейского потребителя", – заключает Серова.

Впрочем, как сообщал OBOZ.UA, украинцы массово закрывают бизнесы и дома. Всего за 9 месяцев года прекратили деятельность более 213 тысяч физлиц-предпринимателей – на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество новых ФЛП почти не изменилось – более 225 тысяч.

