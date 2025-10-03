В Украине массово закрываются "ФОПы": какие бизнесы "прогорают" чаще всего

За 9 месяцев года в Украине прекратили свою деятельность более 213 тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП") – на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество новых почти не изменилось – более 225 тысяч.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Единого государственного реестра. Отмечается, что большинство зарегистрированных "ФОПов" – это женщины, а граждане РФ все еще занимают значительную долю среди ФЛП-нерезидентов.

6 из 10 новых ФЛП – женщины

В январе-сентябре 2025 года в Украине зарегистрировали 225 046 новых ФЛП – почти столько же, как и за этот же промежуток времени в прошлом году. После замедления в начале года количество регистраций постепенно росло: в январе – 21,4 тыс., а в сентябре уже рекордные 29,6 тыс.

Лидерами по количеству новых предпринимателей стали:

Киев – 30,5 тыс;

Днепропетровская область – 22,2 тыс;

Львовская область – 17,2 тыс;

Киевщина – 16,7 тыс;

Одесская область – 16,4 тыс;

Самые популярные направления – розничная торговля (29%), оптовая торговля (8%), IT, ресторанный бизнес и информационные услуги.

Особенность этого года – женское предпринимательство: 60% новых "ФОПов" открыли женщины, а на Сумщине их доля превысила 63%. Чаще всего женщины выбирают сферу услуг, образование, медицину и легкую промышленность, а мужчины – логистику, курьерские сервисы, строительство и ремонт техники.

Среди новых предпринимателей есть и иностранцы – 1 648 нерезидентов. Больше всего из Азербайджана (13,9%), России (13,5%), Узбекистана (9,7%), Молдовы (7,6%) и Армении (5,8%).

Какие бизнесы закрываются чаще всего

Параллельно с открытием предпринимательскую деятельность прекратили 213 293 "ФОПа", что на 11% больше, чем в прошлом году. В итоге в стране все равно появилось на 15 тыс. бизнесов больше, чем закрылось.

Более 45 тыс. закрытых ФЛП были созданы только в 2024 году. Больше всего прекратили деятельность в Киеве (27,5 тыс.), Днепропетровской области (19,1 тыс.), Харьковской (17,7 тыс.) и Одесской (16,1 тыс.).

Закрываются предприниматели преимущественно в тех же секторах, где и открываются новые:

торговля;

IT;

сфера индивидуальных услуг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины предлагает усложнить процесс закрытия "ФОП". В частности, хотят начать проверку информации об обороте средств и полноте уплаты налогов.

