Украинцы стали вдвое чаще покупать автомобили с пробегом из США: топ-5 моделей

Украинцы активно заказывают подержанные автомобили из Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует то, что каждое пятое зарегистрированное в апреле б/у авто попало в Украину из США. Самыми популярными марками являются Tesla, Ford и Jeep.

Согласно данным "Укравтопром", всего в прошлом месяце в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – это 19% от всех авто, которые были впервые зарегистрированы. Таким образом, спрос на такие машины увеличился вдвое по сравнению с апрелем-2023.

Наибольшая доля "американцев" с пробегом приходится на автомобили с бензиновыми двигателями (47%) и электрокары (34%). Остальные – это "гибриды", авто с ГБО (по 7%), а также дизельные авто (5%). Средний возраст таких автомобилей составлял 6 лет.

Пятерка самых популярных моделей подержанных автомобилей, изготовленных в США, выглядит так:

Tesla Model 3 (в апреле зарегистрироваи 408 штук);

Tesla Model Y(313);

Ford Escape (246);

Jeep Cherokee (232);

Volkswagen Passat (210).

Таким образом, продолжилась тенденция, которая наблюдалась в первом квартале года, когда украинский автопарк пополнился на 9,9 тысяч легковых автомобилей изготовленных в США – это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными среди покупателей были Tesla, Volkswagen и Ford.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на внутреннем рынке в течение марта украинцы заключили 86,4 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 7,3% больше по сравнению с мартом 2023 года, но на 0,7% меньше, чем в феврале-2024.

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