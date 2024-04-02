Какие подержанные автомобили украинцы покупают чаще всего: эксперты назвали топ-5 марок

На внутреннем рынке в течение марта украинцы заключили 86,4 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 7,3% больше по сравнению с мартом 2023 года, но на 0,7% меньше чем в феврале-2024. Самыми популярными среди покупателей были автомобили трех производителей, таких как Volkswagen, Lada и Renault.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили самые популярные модели, которые покупали в Украине в феврале. Несмотря на колебания в мире автопромышленности, украинский рынок легковых автомобилей продолжает показывать устойчивый спрос.

Лидерами среди покупателей в феврале стали следующие производители авто:

Volkswagen – наибольшее количество сделок – 11 тыс.;

ВАЗ – 5,1 тыс. сделок;

Renault – 5,1 тыс. сделок, это подчеркивает диверсификацию по вкусам и потребностям клиентов.

Skoda – 4,9 тыс. сделок;

Toyota – 4,4 тыс.

Украинские автолюбители также продолжают верить в качество и надежность известных моделей. Среди самых популярных в прошлом месяце были:

Volkswagen Passat – 3,1 тыс. сделок;

Skoda Octavia – 2,9 тыс. сделок;

Volkswagen Golf – 2,5 тыс. сделок;

Daewoo Lanos – 2 тыс. сделок.

Рынок легковых автомобилей Украины продолжает демонстрировать устойчивость и устойчивость даже в сложных условиях. Водители ищут надежность, эффективность и комфорт, и эти требования находят отклик среди известных брендов, предлагающих разные модели, от бюджетных до премиум-класса.

Рынок новых авто: какие модели самые популярные

По данным "Укравтопрома", в марте этого года количество реализуемых новых легковых автомобилей возросло до практически 6,7 тысячи единиц. Но ситуация с популярными марками отличается от вторичного рынка. Так, топ-5 самых востребованных брендов новых авто выглядит так:

Toyota – 1021 авто (+58%).

Renault – 955 ед. (+118%).

Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%).

Volkswagen – 444 ед. (+3%).

BMW – 381 ед. (+7%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно выросли продажи новых легковых автомобилей. За год – с января 2023 по январь-2024 – количество сделок увеличилось на 47%.

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