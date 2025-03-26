Украинцы получают опасные SMS от "врачей": мошенники придумали новую схему

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев, они звонят по телефону представляясь медицинскими работниками, и выманивают SMS-коды, чтобы получить доступ к персональным данным. Однако ни одно медицинское учреждение не потребует подобных действий по телефону, поэтому следует не передавать личную информацию неизвестным лицам.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Мошенники придумали новый способ обмана граждан, используя доверие к медицинским учреждениям.

Они звонят по телефону людям, представляясь "врачами" или "медсестрами", и сообщают о необходимости временной перерегистрации в системе eHealth. Основная цель – заставить жертву сообщить код из SMS, который позволит аферистам изменить привязку номера телефона к электронной медицинской записи.

После получения кода мошенники могут привязать свой номер к цифровой записи пациента и получить доступ к его персональным данным. Это может привести к серьезным последствиям, включая использование конфиденциальной информации в своих преступных целях.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой фишинга

семейные больницы не звонят пациентам для получения каких-либо кодов: какие-либо официальные изменения в медицинской документации осуществляются только лично при вашем присутствии;

какие-либо официальные изменения в медицинской документации осуществляются только лично при вашем присутствии; данные пациентов в системе eHealth не исчезают и не нуждаются в восстановлении: если кто-то утверждает обратное – это мошенник;

если кто-то утверждает обратное – это мошенник; не передавайте никому SMS-коды, полученные от неизвестных номеров: ни одно медицинское учреждение не потребует таких действий;

ни одно медицинское учреждение не потребует таких действий; проверяйте информацию в своем медицинском учреждении: если у вас возникли сомнения, обратитесь к своему семейному врачу или непосредственно в медицинское учреждение, где вы зарегистрированы.

Что делать, если вы получили подозрительный звонок

не предоставляйте никаких личных данных: если вам звонят по телефону с сомнительными требованиями, просто прекратите разговор;

если вам звонят по телефону с сомнительными требованиями, просто прекратите разговор; сообщите о мошенничестве: если вы получили подобный звонок, следует обратиться в правоохранительные органы и предупредить своих знакомых;

если вы получили подобный звонок, следует обратиться в правоохранительные органы и предупредить своих знакомых; убедитесь, что ваш номер телефона защищен: по возможности используйте двухфакторную аутентификацию для входа в медицинские сервисы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в начале 2025 года активизировались мошенники, присылающие украинцам письма якобы от имени системы госуслуг Действие. В письмах аферисты предлагают получить ежегодное налоговое возмещение, а на самом деле воруют данные карт и очищают счета жертв.

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