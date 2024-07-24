Готовы отдавать более 1 млн грн за старые квартиры: какое жилье украинцы чаще всего берут в льготную ипотеку

В основном украинцы берут ипотеку на вторичную недвижимость, которая составляет 72% всех выданных кредитов, тогда как на жилье от застройщика приходится 25%, а на первичный рынок – всего 3%. Больше кредитов получают военнослужащие (29%) и полицейские (22%), растет также доля кредитов для граждан в целом.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики Опендатабота. За два года работы программы льготного кредитования есть Оселя было выдано более 11 тысяч кредитов на общую сумму свыше 17,6 млрд грн.

Наибольшим спросом пользуется вторичная недвижимость, на которую приходится 72% всех выданных кредитов, что составляет 7992 одобренных кредита. На жилье от застройщика приходится четверть выданных кредитов (2803 кредита), тогда как на первичном рынке этот показатель составляет лишь 3% (370 кредитов).

Средняя сумма кредита в программе также показывает положительную динамику. Если в прошлом году средний размер кредита составил 1,5 миллионов гривен, то в этом году этот показатель вырос до 1,7 миллионов гривен.

Наибольшую среднюю сумму кредита получают ученые – 1,83 миллиона гривен, тогда как педагоги получают самые маленькие суммы – 1,43 миллиона гривен. По количеству выданных кредитов лидируют военнослужащие ( 3229 кредитов, 29% ) и полицейские ( 2433 кредита, 22% ). После расширения доступа к программе для всех граждан в августе 2023 года доля кредитов, выданных гражданам, выросла с 16% в 2023 году до 25,5% в 2024 году.

Региональный анализ показывает, что почти половина льготных ипотек выдана в Киеве и Киевской области – 18% (2057 кредитов) и 27% (3010 кредитов) соответственно. В лидеры также вошли Львовская (641 кредит), Одесская (541 кредит) и Винницкая (524 кредита) области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Ужгород стал самым дорогим городом Украины по стоимости аренды квартир, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 700 грн., тогда как Киев оказался на третьем месте с 15 000 грн. Самыми дешёвыми для аренды остаются Харьков и Херсон, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры 4000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!