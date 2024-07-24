Старых цен больше нет: где в Украине самая низкая стоимость аренды квартир
Ужгород стал самым дорогим городом Украины по стоимости аренды квартир, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 700 грн., тогда как Киев оказался на третьем месте с 15 000 грн. Самые дешевые для аренды остаются Харьков и Херсон, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 4 000 грн.
Об этом OBOZ.UA рассказали эксперты ЛУН. Согласно последней статистике от ЛУН Ужгород стал самым дорогим городом в Украине по стоимости аренды квартир. Киев, который обычно возглавлял рейтинги стоимости, занимает третье место.
С начала войны многие города претерпели изменения в стоимости аренды жилья. Львов, который два года назад был самым дорогим, теперь уступил Ужгород. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ужгороде в июле составила 17 700 грн, что превышает цены в Киеве ( 15 000 грн ) и Львове ( 16 500 грн ). Далее по списку следуют города с относительно одинаковой стоимостью аренды жилья:
- Черновцы – 12 300 грн;
- Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно – 12 000 грн;
- Винница – 11 500 грн;
- Днепр – 11 000 грн.
Некоторые областные центры предлагают доступные варианты аренды. А именно с такой ценовой политикой:
- Черкассы – 10 000 грн;
- Хмельницкий – 9 500 грн;
- Тернополь – 9400 грн.
Интересно, что Одесса, которая раньше была среди самых дорогих, сейчас занимает 14-е место в рейтинге стоимости аренды. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 7000 грн. Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир наблюдаются в городах, сильно пострадавших во время войны:
- Чернигов – 5 800 грн;
- Запорожье – 5 500 грн;
- Суммы – 5 500 грн;
- Николаев – 5 000 грн.
Самые дешевые в цене аренды Харьков и Херсон. Здесь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 4000 грн.
Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики, советует при выборе города для переезда учитывать несколько важных факторов. Первый – психологически эмоциональный, если в городе есть знакомые или родственники, это поможет быстрее адаптироваться. Важен также экономический фактор – наличие вакансий в вашей сфере.
"Далее уже в зависимости от финансовых возможностей выбирайте город, в котором вы легче сможете найти новую квартиру, которая будет отвечать вашим требованиям ", – отмечает Кирюхина. Да и не стоит забывать об элементарных средствах безопасности, даже в городах, удаленных от зон боевых действий. Также важно проверить расположение инфраструктурных объектов, наличие бомбоубежищ, аптек, супермаркетов и учебных заведений в районе, где планируете арендовать жилье.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет поэтому. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.
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