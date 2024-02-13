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Украинцы покупают важные продукты по новым ценам: как их переписали

Роман Костюченко
Рынки и компании
4 минуты
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Украинцы покупают важные продукты по новым ценам

За год – с января-2023 по январь-2024 – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились на 18,7%.

Об этом сообщает Госстат. Там отметили, что также уменьшилась стоимость:

  • подсолнечного масла – на 16,1%;
  • сахара – на 8,4%;
  • хлебопродуктов – на 2,8%.
Как изменилась стоимость продуктов питания в Украине за год

Какие цены в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", в феврале удешевление яиц продолжилось. По его данным, фасованные "Квочка" 13 февраля стоят в среднем 58,55 грн/десяток, что на 4,62 грн ниже средней цены января. В супермаркетах же их продают по:

  • Auchan – 59,1 грн/десяток;
Сколько стоят яйца "Квочка" в Auchan
  • Novus – 57,99 грн/десяток.
Цена на яйца "Квочка" в Novus

Подешевела и другая популярная марка фасованных яиц – "Ясенсвит". Их средняя стоимость снизилась почти на 2 грн/десяток – до 61,70 грн. Цены в супермаркетах:

  • Auchan – 63 грн/десяток;
Стоимость яиц "Ясенсвит" в Auchan
  • Novus – 59,49 грн/десяток;
Сколько стоят яйца "Ясенсвит" в Novus
  • Varus – 59,4 грн/десяток;
Стоимость яиц "Ясенсвит" в Varus
  • Megamarket – 64,9 грн/десяток.
Сколько стоят яйца "Ясенсвит" в Megamarket

Продолжают снижаться цены и на некоторые марки подсолнечного масла. Так, средняя стоимость бутылки "Олейны" рафинированного на 850 мл 13 февраля составляет 53,52 грн, что почти на 3 грн ниже среднеянварьской цены. В отдельных сетях супермаркетов это масло продают по:

  • Auchan – 40,9 грн;
Цена масла "Олейна" рафинированное в Auchan
  • Novus – 52,99 грн (акционная цена);
В Novus на масло "Олейна" рафинированное акция
  • Metro – 59,8 грн;
Сколько стоит в Metro масло "Олейна" рафинированное
  • Megamarket – 60,4 грн.
Какая цена в Megamarket на масло "Олейна" рафинированное

Дешевеет и сахар. 13 февраля супермаркеты продают его в среднем по 29,92 грн/кг, что хоть и ниже среднеянварьской цены всего на 9 коп./кг, однако примечателен сам факт. В отдельных сетях его продают по:

  • Auchan – 29,9 грн/кг;
Цена на сахар в Auchan
  • Novus – 29,99 грн/кг;
Сколько стоит сахар в Novus
  • Metro – 29,9 грн/кг;
Стоимость сахара в Metro
  • Varus – 29,9 грн/кг.
Сколько стоит сахар в Varus

Какие продукты подорожали

Впрочем, гораздо больше продуктов за год в Украине подорожали. В частности:

  • овощи – сразу на 13,1%;
  • мясо и мясопродукты, а также масло – на 10,2%;
  • сыр и творог – на 7,6%;
  • хлеб – на 5,8%;
  • рыба и продукты из нее – на 5,3%;
  • фрукты – 2,2%;
  • макаронные изделия – на 0,3%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам, в 2024 году в Украине может подешеветь гречка. Ожидается, что снижение цен составит 5-7%.

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