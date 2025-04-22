Украинцы могут отказаться от кредита даже после заключения договора: что для этого нужно

Украинцы имеют право отказаться от потребительского кредита в течение 14 дней с момента заключения договора, вернув средства и проценты без штрафов. После этого срока остается только досрочное погашение или рефинансирование.

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Об этом сообщает " Финкульт ". В современном мире финансовая грамотность является залогом спокойной жизни. Одним из важных аспектов этой грамотности есть понимание своих прав в сфере кредитования.

Многие украинцы не знают, что даже после подписания кредитного договора можно отказаться от ссуды – закон это позволяет. Далее рассмотрим, как это сделать, какие действия нужно предпринять и на что стоит обратить внимание.

Согласно Закону Украины "О потребительском кредитовании" каждый потребитель имеет право отказаться от кредита в течение 14 календарных дней с момента подписания договора. Это положение призвано защитить права потребителей и предоставить возможность принять решение. Если вы подписали кредитный договор, но изменили свое мнение, следует выполнить следующие действия:

подайте письменное заявление об отказе в банк или финансовое учреждение, заявление должно быть составлено в произвольной форме, но содержать обязательные реквизиты: ФИО, данные договора, дату и подпись;

об отказе в банк или финансовое учреждение, заявление должно быть составлено в произвольной форме, но содержать обязательные реквизиты: ФИО, данные договора, дату и подпись; верните полученные средства (если вы уже получили) и оплатите проценты за фактический период пользования кредитом;

(если вы уже получили) и оплатите избегайте лишних расходов: банк не имеет права взимать с вас штрафы или другие дополнительные платежи в случае отказа в установленном законом сроке.

Следует отметить, что возврат средств должен быть произведен полностью – если деньги уже были потрачены, придется вернуть всю сумму вместе с начисленными процентами. Однако, существуют исключения, закон не разрешает расторгнуть договор в 14-дневный срок в следующих случаях:

кредиты, обеспеченные залогом , например, под жилье или автомобиль;

, например, под жилье или автомобиль; ипотечные кредиты;

товары в рассрочку – условия отказа зависят от договора с продавцом, поэтому здесь следует быть особенно внимательным.

Даже если срок для отказа уже истек, есть несколько вариантов. А именно:

досрочное погашение – вы можете вернуть кредит раньше установленного срока, оплатив только те проценты, которые начислились за фактическое время пользования ссудой;

– вы можете вернуть кредит раньше установленного срока, оплатив только те проценты, которые начислились за фактическое время пользования ссудой; рефинансирование – если условия действующего кредита оказались невыгодными, можно найти другой банк, который перекредитует ваш долг на лучших условиях.

Перед подписанием любого кредитного договора следует соблюдать важные правила. А именно:

внимательно читайте все условия;

не стесняйтесь обратиться к юристу или финансовому консультанту;

убедитесь, что вы понимаете все возможные риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средние ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса за зиму выросли с 17,7% до 20% годовых, однако по общим программам банков с производителями и поставщиками сохраняются на уровне около 17-18%. Поэтому предпринимателям в случае оформления ссуды советуют прежде всего обращаться к официальным производителям и уточнять информацию об условиях.

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