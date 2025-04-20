Банки пересчитали ставки по кредитам: украинским предпринимателям дали важные советы

В Украине средние ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса за зиму выросли с 17,7% до 20% годовых, однако по совместным программам банков с производителями и поставщиками сохраняются на уровне около 17-18%. Поэтому предпринимателям в случае оформления займа советуют в первую очередь обращаться к официальным производителям и уточнять информацию об условиях.

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Об этом OBOZ.UA рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга. По ее словам на фоне ускорения инфляции и повышения учетной ставки Национального банка (НБУ) банки сосредоточили внимание именно на сотрудничестве с производителями и поставщиками основных средств ведения бизнеса, разрабатывая совместные кредитные программ. Подорожание кредитов по таким программам ожидается на уровне не более 1 процентного пункта.

"Более 70% выданных кредитов для малого и среднего бизнеса по совместным программам – это небольшие по сумме кредиты – от 1 млн до 3 млн грн сроком на 3-5 лет. Средняя сумма кредита составляет около 1,3 млн грн", – отметила Шульга.

Она также озвучила несколько советов предпринимателям. По ее словам, припри необходимости в кредите следует обратить внимание на такие моменты:

1. Обратиться к официальному представителю/дилеру/производителю, продукцию которого планирует приобрести предприниматель. Вполне возможно, что такие компании уже сотрудничают с банками и готовы предложить выгодные кредитные условия. А если такой программы нет, именно обращения бизнеса могут поспособствовать ее появлению.

2. Сумма кредита должна быть четко просчитана. "Предпринимателю не стоит брать кредит, значительно превышающий стоимость необходимого оборудования", – отмечает банкир.

3. Лучше ограничиться небольшими по сумме кредитами (1-3 млн грн) сроком погашения до 3-5 лет. Условия по таким кредитам будут максимально лояльны для заемщика и менее рискованны для банка, уверена Шульга.

"Такие условные рамки могут стать весомым ориентиром, что не заведет заемщика в состояние должника. Не стоит брать дорогие кредиты без четкого понимания, удастся ли его погасить вовремя и какой ценой. Вместе с тем кредиты на обновление средств производства способствуют увеличению производительности, дохода, расширению рынка", – резюмировала специалистка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили мошенников, которые за пять лет выманили у финансовых организаций более 1 млн долл. Среди прочего, злоумышленники подделывали документы о наличии залогового имущества.

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