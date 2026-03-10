Украинский Совет Бизнеса призвал власть обеспечить надлежащее финансирование БЭБ и усилить его институциональную независимость

Украинский Совет Бизнеса (УРБ), в состав которой входят 130 бизнес-ассоциаций членами которых являются около 27 тысяч предприятий различных отраслей экономики, обратилась к органам государственной власти с призывом обеспечить надлежащее материальное и институциональное усиление Бюро экономической безопасности Украины.

Соответствующее обращение бизнес-сообщество подготовило по итогам конференции "Сотрудничество обновленного БЭБ и добросовестного бизнеса – первое полугодие". Во время мероприятия руководство Бюро представило результаты шести месяцев работы по детенизации ключевых рынков, а представители бизнес-ассоциаций предоставили собственную оценку изменений и предложили системные шаги для усиления эффективности органа.

По оценке бизнеса, в ряде отраслей уже заметна положительная динамика сотрудничества с БЭБ, в частности там, где налажено аналитическое партнерство между государством и предпринимателями. Вместе с тем для системной борьбы с экономическими правонарушениями необходимо решить ряд институциональных проблем.

По мнению УРБ один из ключевых вопросов, который следует решить это ненадлежащее финансирование Бюро. Сейчас заработная плата детективов БЭБ примерно в 2,5 раза ниже, чем у работников других антикоррупционных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, штат Бюро укомплектован лишь на 28%: из предусмотренных 4 тысяч работников фактически работают 1145, а с августа 2025 года орган покинули еще около 150 сотрудников.

Одной из причин в обращении называют заниженный базовый показатель для расчета зарплат – 2102 грн. Для других правоохранительных органов этот показатель составляет 3328 грн. УРБ предлагает выровнять его в рамках изменений в закон о государственном бюджете на 2026 год и последующие годы.

УРБ также предлагает предоставить БЭБ статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. По словам представителей бизнеса, это позволит усилить независимость органа, расширить аналитический потенциал и привлечь больше квалифицированных специалистов, в частности в сфере ИТ.

Украинский Совет Бизнеса отмечает, что такая рекомендация также содержится в отчете Европейской Комиссии по результатам скрининга украинского законодательства в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

В обращении также предлагается:

ввести компенсацию налога на доходы физических лиц для работников БЭБ – по аналогии с военнослужащими и полицейскими;

расширить территориальное присутствие Бюро и открыть подразделения в областях, где их пока нет;

разрешить БЭБ закупать специальные технические средства для негласных следственных действий;

усилить уголовную ответственность за незаконное производство и оборот подакцизных товаров;

усовершенствовать законодательство относительно рынка подакцизной продукции;

ввести учет IMEI-кодов при таможенном оформлении устройств с SIM-картами;

внедрить систему оценки эффективности работы БЭБ, ориентированную на детенизацию экономики, а не на количество уголовных производств.

По мнению бизнес-сообщества, реализация этих шагов позволит усилить борьбу с теневой экономикой, увеличить поступления в государственный бюджет и создать равные конкурентные условия для легального бизнеса.

В Украинском Совете Бизнеса подчеркивают, что предпринимательское сообщество готово участвовать в дальнейшей проработке соответствующих законодательных изменений и оказывать экспертную поддержку в реформировании системы экономической безопасности государства.