Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель
В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой же популярной маркой стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 929 единиц. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 13 500, так и 57 000 долларов.
Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили:
- В целом в сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы.
- Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составили 35% этого количества.
В целом же, отмечается, большинство купленных подержанных авто пробегом является электрокарами. Их доля составила 55%.
На втором месте – авто на бензине, 31%. На долю гибридов пришлось 9%. Кроме того:
- Машины на дизеле "отхватили" лишь 4% рынка.
- Авто на газу – 1%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
В целом же, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали также:
- TESLA Model 3 – 520 штук.
- KIA Niro – 353 штук.
- NISSAN Rogue – 232 штук.
- HYUNDAI Kona – 231 штук.
- VOLKSWAGEN Tiguan – 191 штук.
- MAZDA CX5 – 189 штук.
- AUDI E-Tron Sportback – 177 штук.
- FORD Escape – 153 штук.
- AUDI Q5 – 149 штук.
Сколько стоят самые популярные б/у электромобили
В целом, стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:
- Авто 2021 г. в. с пробегом 41 000 км после ДТП продают за 13 500 долларов.
- Машину после ДТП 2022 г.в. с 37 000 км можно купить за 26 500 долларов.
- Авто 2022 г.в. с пробегом 9 000 км продают за 57 000 долларов.
