Украинцев штрафуют на 51 тысячу: за что водители могут получить наказание

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность – однако существенная. Так, по законодательству штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

Видео дня

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП) самое легкое наказание предусмотрено за первое нарушение. В частности, водителю "светит":

Штраф в 17 тыс. грн.

Лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

При этом каждый следующий подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа. А также дополнительную ответственность. В частности:

При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн.

Управлять транспортными средствами запретят на 3 года.

Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

Запрет на управление транспортными средствами на 10 лет.

Конфискация транспорта, имеющегося в частной собственности нарушителя.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта

В то же время, украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет. Это требование является обязательным, и на его выполнение отводится один месяц.

Однако если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

При этом сам паспорт-книжечка, объяснили в Госмиграционной службе, бессрочный. Т.е. принуждать обменивать ее на ID-карту никто не будет – однако только при условии, что речь не идет об исключительных случаях. Так, карту придется получить при:

Невклеенном фото после достижения 25 или 45 лет.

Замене паспорта образца 1994 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правила дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о разрешенном превышении менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!