Украинцы массово покупают новые авто: на рынке произошла аномалия

В октябре украинцы приобрели более 7,8 новых автомобилей – это стало рекордным количеством авто, купленных за последние 13 месяцев. Самой популярной маркой оказалась китайская BYD – за год их начали покупать в 6,5 раза чаще, а цена на такие машины стартует от $19,8 тыс.

Об этом сообщили в Укравтопроме. Всего за год продажи новых авто увеличились на треть, а по сравнению с сентябрем – на 14%.

Какие авто покупают украинцы

Лидерство рынка – китайская марка BYD – в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат. Ближайшими его конкурентами оказались Toyota и Volkswagen, а в целом топ-10 самых популярных автобрендов выглядит так:

BYD – 1199 ед. (+552% к октябрю-2024);

– 1199 ед. (+552% к октябрю-2024); Toyota – 978 ед. (+44%);

– 978 ед. (+44%); Volkswagen – 856 ед. (+136%);

– 856 ед. (+136%); Skoda – 626 ед. (+55%);

– 626 ед. (+55%); Renault – 494 ед. (-37%);

– 494 ед. (-37%); Hyundai – 357 ед. (+85%);

– 357 ед. (+85%); BMW – 302 ед. (-24%);

– 302 ед. (-24%); Audi – 262 ед. (+38%);

– 262 ед. (+38%); Zeekr – 259 ед. (+131%);

– 259 ед. (+131%); Nissan – 196 ед. (+1%).

Всего на 10 месяцев в Украине продали 60,7 тыс. новых легковушек. Это на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

По данным же одной из компаний по продаже авто, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – BYD – варьируется в зависимости от модели машины. Так, самая низкая цена составляет 19 800 долларов. Самая высокая – 35 000 долларов.

В Украине переписали правила парковки автомобилей

В Украине теперь на паркингах будут выделять не менее 5% мест для водителей с детьми до трех лет – на каждом паркинге должно быть как минимум одно такое место. Поэтому родители с маленькими детьми смогут безопасно и удобно парковаться, а Кабмин определит порядок обустройства и подтверждения права на такие места.

Специальные паркоместа будут четко обозначены дорожными знаками или разметкой, что будет свидетельствовать об их назначении. Кроме того, органы государственной власти и местного самоуправления будут способствовать созданию специальных парковочных мест для других категорий водителей, нуждающихся в особых условиях:

беременные женщины;

пожилые люди;

ветераны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут ввести новые, значительно более жесткие наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Водителей ждут повышение максимального штрафа за превышение скорости на дороге и система штрафных баллов, предусматривающая лишение водительских удостоверений злостных нарушителей.

