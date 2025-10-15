Украинским водителям готовят штрафные баллы и новые наказания: раскрыты детали будущих изменений в ПДД

В Украине могут ввести новые, значительно более жесткие наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Водителей ждут повышение максимального штрафа за превышение скорости на дороге и система штрафных баллов, предусматривающая лишение водительских удостоверений злостных нарушителей.

Видео дня

Для этого в Верховной Раде должны принять два законопроекта – первый уже зарегистрирован, а подготовка второго находится на завершающей стадии. Нардеп Владимир Крейденко ("Слуга народа") рассказал в интервью, как будет действовать собственно балльная система нарушений.

Штрафные баллы: как будет действовать система

По словам Крейденко, предлагается ввести 5-балльную систему оценки нарушений, по которой за каждое нарушение будут начислять от одного до пяти баллов (в зависимости от тяжести нарушения). Когда в течение года водитель наберет 15 баллов (или 10 – для начинающих водителей), действие его удостоверения будет приостановлено.

"Чтобы восстановить право управления, нужно повторно пройти обучение и сдать экзамен", – объяснил инициатор изменений.

Кроме того, штрафные баллы начисляются не на автомобиль, а именно водителю. Такие данные будут хранить в реестре административных правонарушений МВД с указанием имени владельца удостоверения, типа нарушения, даты и количества начисленных баллов.

Нардеп заверил, что текст законопроекта уже фактически готов."Зарегистрировать его планируем в ближайшее время, чтобы уже на этой сессии (продолжается до февраля 2026 года. – Ред.) Верховная Рада могла его рассмотреть в первом чтении", – пояснил Владимир Крейденко.

Штрафы для "шумахеров" вырастут в разы

Крейденко является соавтором и уже зарегистрированного законопроекта №13314, которым предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от степени превышения скорости. В частности, в случае принятия инициативы водителей будут наказывать такими суммами:

за превышение более чем на 10 км/ч – 340 грн ;

; на 20 км/ч – 680 грн ;

; на 30 км/ч – 1360 грн ;

; на 40 км/ч – 1700 грн ;

; на 60 км/ч – 2720 грн ;

; на 80 км/ч – 3400 грн.

Также законодательные инициативы предусматривают как усиление контроля за нетрезвым вождением, так и новые штрафы за систематические нарушения правил, неправильные шины или шумные автомобили. А в случае управления в состоянии опьянения во время военного положения транспортное средство могут конфисковать в пользу Вооруженных сил Украины.

Принятие новых наказаний под вопросом

Однопартиец Крейденко Максим Бужанский скептически относится к введению системы штрафных баллов для водителей, поскольку сомневается, что Верховная Рада поддержит подобные инициативы. По его словам, парламент даже не планирует рассматривать этот вопрос.

"Не переживайте по этому поводу", – отметил он.

Впрочем, в противовес ему ранее о планах ужесточить наказание также рассказывал и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за первое полугодие 2025 года в Украине зафиксировано более 375 тыс. дел из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Больше всего должников среди мужчин 25-45 лет, а лидерами по количеству производств остаются Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!