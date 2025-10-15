УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинским водителям готовят штрафные баллы и новые наказания: раскрыты детали будущих изменений в ПДД

Станислав Кожемякин
Экономика
2 минуты
1,7 т.
Иллюстрация - мужчина за рулем

В Украине могут ввести новые, значительно более жесткие наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Водителей ждут повышение максимального штрафа за превышение скорости на дороге и система штрафных баллов, предусматривающая лишение водительских удостоверений злостных нарушителей.

Видео дня

Для этого в Верховной Раде должны принять два законопроекта – первый уже зарегистрирован, а подготовка второго находится на завершающей стадии. Нардеп Владимир Крейденко ("Слуга народа") рассказал в интервью, как будет действовать собственно балльная система нарушений.

Штрафные баллы: как будет действовать система

По словам Крейденко, предлагается ввести 5-балльную систему оценки нарушений, по которой за каждое нарушение будут начислять от одного до пяти баллов (в зависимости от тяжести нарушения). Когда в течение года водитель наберет 15 баллов (или 10 – для начинающих водителей), действие его удостоверения будет приостановлено.

"Чтобы восстановить право управления, нужно повторно пройти обучение и сдать экзамен", – объяснил инициатор изменений.

Кроме того, штрафные баллы начисляются не на автомобиль, а именно водителю. Такие данные будут хранить в реестре административных правонарушений МВД с указанием имени владельца удостоверения, типа нарушения, даты и количества начисленных баллов.

Нардеп заверил, что текст законопроекта уже фактически готов."Зарегистрировать его планируем в ближайшее время, чтобы уже на этой сессии (продолжается до февраля 2026 года. – Ред.) Верховная Рада могла его рассмотреть в первом чтении", – пояснил Владимир Крейденко.

Штрафы для "шумахеров" вырастут в разы

Крейденко является соавтором и уже зарегистрированного законопроекта №13314, которым предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от степени превышения скорости. В частности, в случае принятия инициативы водителей будут наказывать такими суммами:

  • за превышение более чем на 10 км/ч – 340 грн;
  • на 20 км/ч – 680 грн;
  • на 30 км/ч – 1360 грн;
  • на 40 км/ч – 1700 грн;
  • на 60 км/ч – 2720 грн;
  • на 80 км/ч – 3400 грн.

Также законодательные инициативы предусматривают как усиление контроля за нетрезвым вождением, так и новые штрафы за систематические нарушения правил, неправильные шины или шумные автомобили. А в случае управления в состоянии опьянения во время военного положения транспортное средство могут конфисковать в пользу Вооруженных сил Украины.

Принятие новых наказаний под вопросом

Однопартиец Крейденко Максим Бужанский скептически относится к введению системы штрафных баллов для водителей, поскольку сомневается, что Верховная Рада поддержит подобные инициативы. По его словам, парламент даже не планирует рассматривать этот вопрос.

"Не переживайте по этому поводу", отметил он.

Впрочем, в противовес ему ранее о планах ужесточить наказание также рассказывал и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за первое полугодие 2025 года в Украине зафиксировано более 375 тыс. дел из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Больше всего должников среди мужчин 25-45 лет, а лидерами по количеству производств остаются Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!