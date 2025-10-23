Украинцам переписали правила парковки автомобилей: что изменится и когда

В Украине теперь на паркингах будут выделять не менее 5% мест для водителей с детьми до трех лет, обозначенные специальными знаками или разметкой. Поэтому родители с маленькими детьми смогут безопасно и удобно парковаться, а Кабмин определит порядок обустройства и подтверждения права на такие места.

Об этом говорится в законопроекте №12437, который 23 октября 2025 года в целом приняли 276 депутатов. Целью законопроекта является повышение комфорта и безопасности родителей с маленькими детьми, а также содействие развитию системы парковки в Украине.

"Мы все говорим о сложной демографической ситуации, о том, что мы должны поддерживать украинские семьи. Поэтому этот законопроект – это самое малое, что мы можем сегодня для них сделать. Люди поддерживают эту идею и ждут внедрения этих норм", – подчеркнула автор документа Дарья Володина.

Как будут работать новые парковочные места

Закон предусматривает, что владельцы паркингов, как специально оборудованных, так и отведенных площадок для парковки, обязаны выделять не менее 5% всех мест для автомобилей, которыми управляют родители с детьми в возрасте до трех лет. При этом на каждом паркинге должно быть минимум одно такое место.

Специальные паркоместа будут четко обозначены дорожными знаками или разметкой, что будет свидетельствовать об их назначении. Кроме того, закон вносит изменения в статьи 25 Закона Украины "О дорожном движении" и определяет, что Кабинет Министров Украины установит порядок:

определения специально оборудованных площадок;

обустройства и обозначения мест для парковки;

подтверждения права на пользование этими паркоместами;

установления соответствующего опознавательного знака на транспортные средства родителей.

Документ также предусматривает, что органы государственной власти и местного самоуправления будут способствовать созданию специальных парковочных мест для других категорий водителей, нуждающихся в особых условиях:

беременные женщины;

пожилые люди;

ветераны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут ввести новые, значительно более жесткие наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Водителей ждут повышение максимального штрафа за превышение скорости на дороге и система штрафных баллов, предусматривающая лишение водительских удостоверений злостных нарушителей.

