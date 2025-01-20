Украинцы массово покупают новые авто на бензине: самая популярная модель стоит больше 1 млн грн

Жители Украины незначительно снизили покупки новых автомобилей с бензиновыми двигателями. В 2024 году таких машин было приобретено более 27,9 тыс. штук, что н 24% меньше, чем в 2023-м. Самой популярной же стала модель MAZDA CX5 – таких авто купили 1 738 единиц, стоимость которых стартует от 1,283 млн грн.

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О спаде продаж сообщает Укравтопром. Отмечается: уменьшилась доля авто на бензине и в общих продажах новых легковушек. Если в 2023 года они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас – 40%.

В целом же, отмечается, среди новых моделей самой популярной стала MAZDA CX5 – таких машин, отмечается, было куплено 1 738 единиц. В топ-5 также вошли:

KIA Sportage – 1 582 авто;

RENAULT Duster – 1 553 авто;

SKODA Octavia – 1 278 авто;

HYUNDAI Tucson – 1 210 авто.

Сколько стоит самое популярное авто на бензине

По данным mazda.ua, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто с бензиновым двигателем – MAZDA CX5 – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 1,283 млн грн. Самая высокая – 1,943 млн грн.

В Украине резко переписали цены на автогражданку

В то же время, в Украине резко подорожали полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданка). По данным "Интерфакс-Украина", с 1 января 2025 года их стоимость выросла в среднем на 70-100%.

"Этот рост не является равномерным, поскольку сейчас страховщики получили возможность сегментировать рынок более гибко и детально чем раньше, когда действовало ценовое регулирование", – говорится в сообщении.

Единой цены на автогражданку нет – каждая компания определяет свою. Так, на рынке можно встретить цену 2,2-5,6 тыс. грн для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1600 куб. см.

У другой компании стоимость полиса варьируется в от 3,5 до 6 тыс. грн в зависимости от ряда факторов. В частности:

возраста водителя и ТС;

типа автомобиля;

региона регистрации.

Еще одна компания предлагает полисы по 500 грн для мотоциклов. И 50 тыс. грн для автобусов, зарегистрированных в Киеве.

Сам же рост цен связан со вступлением в силу с 1 января 2025 года нового закона об автогражданке. Который среди прочего повышает страховые выплаты:

на ремонт автомобиля – со 160 до 250 тыс. грн;

на лечение пострадавших в ДТП – с 320 до 500 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года украинцы купили более 5,5 тыс. новых автомобилей. Что на 5,7% больше, чем месяцем ранее.

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