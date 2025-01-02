Украинцы активно покупают новые иномарки: сколько стоит самое популярное авто

В декабре 2024 года украинцы купили более 5,5 тыс. новых автомобилей. Что на 5,7% больше, чем месяцем ранее. Самой популярной стала модель RENAULT Duster – таких машин было ввезено 495 единиц. Стоимость же их стартует от 771 900 тыс. грн.

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О росте продаж сообщает Укравтопром. Отмечается: в целом, в декабре украинцы покупали больше всего новых машин Toyota – 810 штук. А кроме того:

Skoda – 628 шт;

Renault – 526 шт;

VOLKSWAGEN – 435 шт;

PEUGEOT – 380 шт.

"В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей Это на 6% меньше, чем в декабре 2023 года. В то же время по отношению к предыдущему месяцу (ноябрь 2024 года) спрос на новые авто вырос на 5,7%", – говорится в сообщении.

В то же время, самой популярной моделью, отмечается, стала RENAULT Duster – таких машин в декабре біло куплено 495 единиц. В топ-10 также вошли:

PEUGEOT Landtrek – 339 ед.;

TOYOTA RAV-4 – 195 ед.;

SKODA Kodiaq – 185 ед.;

TOYOTA Hilux – 158 ед;

SKODA Octavia – 150 ед;

VOLKSWAGEN Touareg – 146 ед;

TOYOTA Land Cruiser Prado – 142 ед;

KIA Sportage – 138 ед.;

SKODA Scala – 121 ед.

Сколько стоит самое популярное новое авто среди украинцев



В то же время, по данным renault.ua, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто в декабре – RENAULT Duster – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 771 900 тыс. грн. Самая высокая – 893 900 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ноябре в Украину ввезли 4,5 тыс. подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Больше всего – электромобилей, 44% от общего количества. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких машин было ввезено 298 единиц.

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