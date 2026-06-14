Украинцы массово пересекают границу: на каких пунктах пропуска возникла ажиотажная ситуация

На украинско-польской границе уже наблюдаются значительные очереди, причем наибольшая нагрузка фиксируется на популярных пунктах пропуска, в частности "Краковец" и "Шегини". С 15 июня из-за ремонта полос на польском пункте "Медика" пропуск автобусов существенно замедлится, что может привести к еще большим задержкам и новым многочасовым очередям.

Видео дня

О многочисленных очередях стало известно из многочисленных жалоб пользователей в социальных сетях, а большое количество автомобилей подтвердила информация Государственной таможенной службы. Особенно напряженная ситуация наблюдается на популярных пунктах пропуска во Львовской и Волынской областях, где сотни автомобилей и автобусов ожидают своей очереди на выезд из Украины.

Дополнительные трудности для пассажиров могут возникнуть уже в ближайшие дни. С 15 июня на польском пункте пропуска "Медика" начнутся ремонтные работы на полосах движения, которые используются для оформления автобусов. Хотя автобусное сообщение не будет прекращено, польская сторона предупреждает о существенном снижении пропускной способности.

По предварительным оценкам, в течение 12 часов границу смогут пересекать только до восьми автобусов. Перевозчики и пассажиры могут столкнуться с многочасовыми задержками, особенно в период повышенного пассажиропотока. Пункт пропуска "Шегини – Медика" традиционно остается одним из самых загруженных направлений на украинско-польской границе. Именно через него ежедневно проходят тысячи граждан, легковых автомобилей и автобусов.

В связи с началом ремонтных работ на польской стороне эксперты прогнозируют еще большую нагрузку на это направление. Часть водителей может попытаться выбрать альтернативные маршруты, однако это только увеличит очереди и на других пунктах пропуска.

Какова ситуация на границе сейчас

По информации пограничной службы по состоянию на 12 июня, очереди на выезд из Украины остаются значительными на ряде пунктов пропуска. В частности:

"Устилуг";

Здесь наблюдается наибольшая нагрузка среди легкового транспорта. В очереди находится около 100 автомобилей. Также продолжаются ремонтные работы автомобильного моста, что дополнительно влияет на скорость движения. Для грузовиков свыше 7,5 тонн действует только электронная очередь.

"Угринов";

На выезд из Украины ожидают около 40 легковых автомобилей. Очередей для автобусов и грузового транспорта нет.

"Рава-Русская";

На этом пункте пропуска зафиксировано около 20 легковых автомобилей в очереди. Движение автобусов и грузовиков происходит без скопления транспорта.

"Грушев";

Очередь насчитывает примерно 30 легковых автомобилей. Других заторов на этом направлении пока не наблюдается.

"Краковец";

Одним из самых популярных направлений остается "Краковец". Здесь на выезд из Украины ожидают около 40 легковых автомобилей. Именно этот пункт пропуска часто выбирают граждане для поездок в Польшу и страны Европейского Союза.

"Шегини";

На одном из самых загруженных переходов в настоящее время находится около 40 автомобилей в очереди на выезд. Однако после начала ремонтных работ на польской стороне этот показатель может существенно вырасти.

"Нижанковичи".

Самая спокойная ситуация наблюдается именно здесь. На выезд ожидают лишь пять легковых автомобилей и три автобуса.

Летний сезон традиционно сопровождается увеличением количества поездок. Многие украинцы выезжают за границу на отдых, работу или к родственникам. Одновременно продолжается активное движение международных автобусных маршрутов. Путешественникам рекомендуют заранее проверять ситуацию на границе, планировать дополнительное время на прохождение контроля и по возможности рассматривать менее загруженные пункты пропуска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Таможенная служба Молдовы заявила, что пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобне" временно приостановил свою работу по техническим причинам. Проблемы возникли в информационной системе Государственной пограничной службы Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!