Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В январе 2026 года украинцы провели 59 877 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце "Киевстар" покинули 31 102 абонента.

От Vodafone ушли 22 538 абонента. От lifecell – 6 121. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 48 абонентов;

"ТриМоб" – 68.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 45 135 случаях.

На Vodafonе в перенесли 8 066 номеров. А кроме того:

на "Киевстар" – 6 653;

на "ТриМоб" – 11;

на "Интертелеком" – 12.

Таким образом, констатируется, в прошлом году lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 39 014 новых подключений.

Как выбрать самый выгодный мобильный тариф для себя

В то же время, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:

Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.

Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов предоплаты. Подорожание оказалось существенным – на 45-70 грн. Произошло же оно 5 марта.

