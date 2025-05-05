Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 60 тысяч: кого ищут

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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Так, рыбная компания готова платить от 50 000 до 80 000 грн водителю-международнику. Придется совершать 1 поездку за границу, длительностью 5-7 дней. Среди требований к соискателям:

водительское удостоверение категории СЕ;

опыт работы по Европе;

знание сопроводительной документации.

Автосервис ищет автомеханика на зарплату от 70 000 до 100 000 грн. "Заработная плата в первую очередь зависит от вашей квалификации и считается от выработки проделанной работы. В первый месяц гарантирована ставка 70 000 грн, независимо от объема проделанной работы", – говорится в описании вакансии.

Другой автосервис ищет тонировщика на зарплату от 30 000 до 60 000 грн. Среди требований:

Желательный опыт работы с автомобилями от 1 года.

Умение выполнять арматурные работы с автомобилем.

В Украине за работу на дому готовы платить более 40 тысяч

Вместе с тем, украинские работодатели активно ищут сотрудников на удаленную работу – на кадровых порталах таких вакансий насчитываются тысячи. При этом зарплаты за такую занятость предлагают большие – в отдельных случаях украинцы могут рассчитывать на около 40 000 грн.

Так, образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:

английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,

коммуникабельность, клиентоориентированность.

Гостиничная управляющая компания предлагает от 50 000 до 60 000 грн менеджеру по туризму. Ключевой задачей будет продажа услуг компании по входящим теплым обращениям покупателей – через звонки, сообщения в Instagram и Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем,в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее, часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причём эти ожидания часто негативные: в ряде ключевых отраслей увольнения будут происходить значительно чаще, чем наем новых сотрудников.

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