В Украине за работу на дому готовы платить более 40 тысяч: кого ищут на высокую зарплату
Украинские работодатели активно ищут сотрудников на удаленную работу – на кадровых порталах таких вакансий насчитываются тысячи. При этом зарплаты за такую занятость предлагают большие – в отдельных случаях украинцы могут рассчитывать на около 40 000 грн.
Так, образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:
- английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,
- коммуникабельность, клиентоориентированность.
Гостиничная управляющая компания предлагает от 50 000 до 60 000 грн менеджеру по туризму. Ключевой задачей будет продажа услуг компании по входящим теплым обращениям покупателей – через звонки, сообщения в Instagram и Facebook.
Рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.
Сколько платят за работу без опыта
В свою очередь, соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 30 тыс. грн.
Так, интернет-провайдер ищет монтажника по подключению абонентов на зарплату от 40 000 до 50 000 грн. "Основные требования – это ответственность, усердие и коммуникабельность. Всему остальному научим", – указывается в вакансии.
А компания, торгующая разнообразной техникой, готова платить от 30 000 до 40 000 грн менеджеру по продажам мототехники. Среди требований – понимание мотоциклов "хотя бы минимальное". Впрочем, компания также готова провести обучение.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причем эти ожидания в основном негативные: практически во всех ключевых отраслях увольнения будут происходить значительно чаще, чем приём новых сотрудников.
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