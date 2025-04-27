В Украине за работу на дому готовы платить более 40 тысяч: кого ищут на высокую зарплату

Украинские работодатели активно ищут сотрудников на удаленную работу – на кадровых порталах таких вакансий насчитываются тысячи. При этом зарплаты за такую занятость предлагают большие – в отдельных случаях украинцы могут рассчитывать на около 40 000 грн.

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Так, образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:

английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,

коммуникабельность, клиентоориентированность.

Гостиничная управляющая компания предлагает от 50 000 до 60 000 грн менеджеру по туризму. Ключевой задачей будет продажа услуг компании по входящим теплым обращениям покупателей – через звонки, сообщения в Instagram и Facebook.

Рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.

Сколько платят за работу без опыта

В свою очередь, соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 30 тыс. грн.

Так, интернет-провайдер ищет монтажника по подключению абонентов на зарплату от 40 000 до 50 000 грн. "Основные требования – это ответственность, усердие и коммуникабельность. Всему остальному научим", – указывается в вакансии.

А компания, торгующая разнообразной техникой, готова платить от 30 000 до 40 000 грн менеджеру по продажам мототехники. Среди требований – понимание мотоциклов "хотя бы минимальное". Впрочем, компания также готова провести обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причем эти ожидания в основном негативные: практически во всех ключевых отраслях увольнения будут происходить значительно чаще, чем приём новых сотрудников.

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