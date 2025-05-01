Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: к чему готовиться украинцам

В ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее, часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причём эти ожидания часто негативные: в ряде ключевых отраслей увольнения будут происходить значительно чаще, чем наем новых сотрудников.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом же оценки занятости смягчились.

"Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала, торговли – не ожидали изменений. А руководители предприятий промышленности и сферы услуг ожидали уменьшения общей численности работников", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В то же время, сфера строительства стала единственной, в которой нанимать новых сотрудников будут чаще, чем увольнять – 11% компаний против 7%. При этом большинство предприятий все же намерено просто сохранить текущий штат – таких 81%.

А среди торговых предприятий нанимать и увольнять новых сотрудников намерены одинаковое количество компаний – по 8%. Впрочем, в 85% фирм хотят оставить текущее количество сотрудников.

В Украине за работу на дому готовы платить более 40 тысяч

Вместе с тем, украинские работодатели активно ищут сотрудников на удаленную работу – на кадровых порталах таких вакансий насчитываются тысячи. При этом зарплаты за такую занятость предлагают большие – в отдельных случаях украинцы могут рассчитывать на около 40 000 грн.

Так, образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:

английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,

коммуникабельность, клиентоориентированность.

Гостиничная управляющая компания предлагает от 50 000 до 60 000 грн менеджеру по туризму. Ключевой задачей будет продажа услуг компании по входящим теплым обращениям покупателей – через звонки, сообщения в Instagram и Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 30 тыс. грн.

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