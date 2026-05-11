Украинцев "заставят" платить за проезд по дорогам: назван срок

Появление в Украине платных дорог является вопросом времени. Однако, отдаленного. В частности, считают в Верховной Раде, в ближайшие 5 лет этого не произойдет.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила: для того, чтобы "запускать" платные дороги, должны сложиться необходимые обстоятельства.

Прежде всего, подчеркнула нардеп, речь идет об окончании боевых действий. Помимо же этого, по ее словам, у страны должна опять появиться экономическая возможность заниматься строительством дорог – ведь перед тем, как брать деньги за их использование, такие дороги еще нужно "создать".

"Говорить о платных дорогах во время полномасштабного вторжения, думаю, не время. Давайте дождемся нашей победы, когда мы как государство сможем тратить на строительство и эксплуатацию дорог совсем другие средства, чем сейчас. Когда-то мы дойдем и до вопроса платных дорог. Но точно не в ближайшие 5 лет", – резюмировала Шуляк.

Какие дороги будут платными

В свою очередь, глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин ранее отмечал: предполагается, что водители будут платить только за качественные, современные дороги, передают Texty. Т.е., за те, которые смогут обеспечивать быстрое и безопасное движение.

"Для Украины, на мой взгляд, была бы справедливой модель, когда водитель платит только за высококачественную инфраструктуру. Условно говоря, если дорога Киев – Житомир приведена в должное состояние: ровное покрытие, быстрое и безопасное движение, тогда водитель понимает, за что платит", – объяснил Сухомлин.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют ускорить ремонт отдельных дорог. Ожидается, что прежде всего, чинить будут участки в прифронтовых регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!