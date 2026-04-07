Ремонт важных дорог в Украине ускорят: какие участки будут чинить в первую очередь

В Украине ускорят восстановление прифронтовых дорог – все работы будет координировать Государственная специальная служба транспорта (ГССТ), а приоритеты будет определять Генштаб в зависимости от потребностей фронта. В то же время такие ремонты остаются сложными и дорогими из-за постоянных обстрелов, нагрузки и необходимости дополнительной защиты.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Главная идея решения – убрать лишнюю бюрократию и ускорить начало работ, отныне не нужно проходить сложные согласования между различными структурами.

ГССТ получает полномочия самостоятельно заказывать ремонты, организовывать закупки и контролировать выполнение. Перечень дорог и приоритетность будет определять Генеральный штаб ВСУ – то есть решения будут приниматься с учетом реальных потребностей фронта .

В первую очередь будут ремонтировать те маршруты, по которым движутся военные, происходит эвакуация раненых и осуществляется снабжение. Работы будут стартовать сразу после обследования повреждений – без затягивания во времени, что критично в условиях войны.

Несмотря на то, что речь идет преимущественно о текущем ремонте, а не капитальном строительстве, расходы на такие работы остаются чрезвычайно высокими. Причин несколько, во-первых, это постоянные разрушения. Дороги в прифронтовых регионах могут повреждаться повторно буквально через несколько дней после ремонта. Одни и те же участки приходится восстанавливать снова и снова.

Во-вторых, сложная логистика, доставка материалов, техники и работников в зону боевых действий требует дополнительных ресурсов, охраны и времени. Часто работы выполняются в условиях ограниченного доступа или даже под угрозой обстрелов.

В-третьих, дополнительные требования к безопасности, по словам министра обороны Михаил Федоров, новое постановление предусматривает не только ремонт, но и антидроновую защиту дорог. Это означает установление специальных конструкций, укрытий или других решений, которые также существенно повышают стоимость работ. Любая задержка из-за разрушенного участка может иметь критические последствия.

Решение также меняет подход к закупкам и взаимодействию между государственными органами. В условиях войны классические тендерные процедуры часто слишком медленные, поэтому вводятся специальные механизмы оборонных закупок.

Отмечается, что это позволяет быстрее заключать контракты, но одновременно повышает ответственность исполнителей. Финансирование будет осуществляться в пределах бюджета Государственная специальная служба транспорта, что означает перераспределение ресурсов в пользу наиболее критических направлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина почти неизбежно перейдет к платным дорогам после войны, поскольку государство не сможет самостоятельно финансировать масштабное восстановление инфраструктуры. Скорее всего, водители будут платить только за качественные, современные дороги, обеспечивающие быстрое и безопасное движение.

