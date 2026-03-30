Украина почти неизбежно перейдет к платным дорогам после войны, поскольку государство не сможет самостоятельно финансировать масштабное восстановление инфраструктуры. Скорее всего, водители будут платить только за качественные, современные дороги, обеспечивающие быстрое и безопасное движение.

Об этом заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью Texty. По его словам, государство вряд ли сможет самостоятельно покрыть эти расходы, даже с учетом международной помощи.

Состояние дорожной инфраструктуры в Украине уже сейчас требует значительных инвестиций, а после войны масштабы восстановления будут беспрецедентными. Речь идет не только о ремонте разрушенных участков, но и о модернизации дорог до современных стандартов 0 скоростных трасс, безопасных развязок, качественного покрытия.

Проблема заключается в ограниченных ресурсах. Сухомлин отмечает, что государственный бюджет имеет много приоритетов 1 оборона, социальная сфера, энергетика. В то же время международные партнеры не смогут полностью профинансировать все инфраструктурные проекты. В таких условиях государство вынуждено искать новые источники финансирования, и одним из них является модель tolling 2 оплата за пользование дорогами.

Мировая практика показывает, что платные дороги 3 это не исключение, а норма для многих стран. В Венгрии и Молдове действует система виньеток, водитель покупает доступ к дорогам на определенный период 4 неделю, месяц или год.

В Италии используется другая модель 5 оплата за фактическое расстояние. На автобанах установлены пункты контроля, и водитель платит в зависимости от километража. Существуют также электронные системы, которые автоматически фиксируют проезд транспорта и начисляют плату без физических пунктов оплаты.

На первый взгляд, идея оставить альтернативные бесплатные дороги кажется справедливой. Однако практика многих стран доказывает обратное. Основная проблема 6 перегрузки. Большегрузный транспорт часто выбирает бесплатные маршруты, чтобы избежать оплаты. В результате такие дороги быстро изнашиваются, а расходы на их ремонт снова ложатся на государство.

Именно поэтому многие страны постепенно отказываются от модели, где существует четкое разделение на платные и бесплатные дороги. Фактически пользователи инфраструктуры так или иначе оплачивают ее содержание.

По мнению Сухомлина, для Украины важно не просто ввести плату, а сделать это справедливо. Ключевой принцип 7 платить только за качество. Если дорога соответствует современным стандартам, то водитель готов платить, ведь получает реальную выгоду.

Зато проблемные или недостроенные участки не должны включаться в платную систему. Например, если маршрут вроде трассы Киев 8 Житомир частично соответствует стандартам, а частично нет, то плата должна взиматься только за качественные отрезки. Такой подход можно реализовать через автоматические системы учета пройденного расстояния.

Еще один важный фактор 9 интерес частного бизнеса. Инвесторы готовы вкладывать средства в строительство и обслуживание дорог, но только при условии понятной модели возврата инвестиций. Четких сроков пока нет, однако ключевым фактором станет завершение войны и начало масштабного восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сейчас будут ремонтировать только дороги общего пользования и только в формате ямочных и текущих работ, без капитальной реконструкции. Если средств, заложенных в бюджете, не хватит, правительство пообещало закрывать дефицит за счет резервного фонда.

