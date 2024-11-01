Украинцев будут увольнять чаще, чем нанимать: кто может остаться без работы

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда остается сложной.

"Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения численности персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, то торговли и сферы услуг – наоборот, их замедление", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 12%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 74%;

нанимать новых – 11%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Украинцам без высшего образования готовы платить около 50 тысяч

В то же время в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 50 тыс. грн.

К примеру, компания из сферы автосервиса ищет автомеханика-автослесаря. Платить обещают от 60 000 до 120 000 грн. Среди требований – опыт работы от 2 лет.

Другая компания из этой же сферы готова платить от 50 000 до 80 000 грн тонировщику. "Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 40 тыс. грн и даже больше.

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