Украинцам планируют переписать налоги на аренду жилья: чего ожидать и когда

В Украине предлагают уменьшить налог на аренду квартир с 23% до около 7%, поскольку в 2024 году только 900 физических лиц по всей стране официально задекларировали такие доходы. Отмечается, что высокая налоговая нагрузка является главной причиной теневого рынка, а окончательную ставку (7-10%) еще обсуждают в рабочей группе.

Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире телемарафона. По ее словам, сейчас физическое лицо, которое сдает собственную квартиру, обязано платить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – вместе 23% от арендного дохода.

По официальной статистике, в 2024 году только около 900 украинцев задекларировали доходы от сдачи жилья в аренду и уплатили соответствующие налоги. Данные за 2025 год еще ожидаются от Государственной налоговой службы, однако даже эти цифры, по словам Шуляк, свидетельствуют о глубокой проблеме. Ведь фактически в Украине сотни тысяч граждан арендуют квартиры, а значит, реальный объем рынка в разы больше.

Глава комитета отмечает, что нынешний уровень налогообложения является одной из ключевых причин, почему владельцы жилья избегают официального оформления договоров. Уплата почти четверти дохода делает легальную аренду экономически невыгодной и стимулирует работу "в тени". Именно поэтому, по мнению депутата, справедливый и реалистичный уровень налога сегодня должен был бы составлять около 7%.

В то же время окончательная цифра еще обсуждается. На площадке Министерства развития громад и территорий Украины создана специальная рабочая группа, где рассматривают несколько вариантов – от 7% до 9-10%. Все эти сценарии, по замыслу авторов инициативы, имеют один общий знаменатель – стимулировать массовую легализацию арендных отношений.

По словам Шуляк, государство заинтересовано не только в налоговых поступлениях, но и в понимании реальной картины на рынке недвижимости. Регистрация договоров аренды позволит видеть объем операций, защитить права как арендодателей, так и арендаторов, а также создать более цивилизованные правила игры. Однако без снижения налоговой нагрузки заставить собственников выходить из тени практически невозможно.

Депутат убеждена, что первым и ключевым шагом должен стать именно пересмотр налогов. Только после этого можно требовать обязательной регистрации договоров и усиления контроля. Она также выразила уверенность, что большинство владельцев квартир поддержат такую инициативу, ведь она делает легальную аренду более доступной и выгодной.

