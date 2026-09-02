Важная для украинцев группа продуктов может подорожать: производители предупреждают о скачке цен на 25%

Ассоциация производителей молока (АВМ) предупреждает, что молочная продукция в Украине может подорожать на 20–25 % из-за роста затрат и проблем с логистикой, однако это прогноз самих производителей, а не гарантированное повышение цен. В то же время в Минагрополитики дают гораздо более сдержанную оценку: из-за перестройки системы доставки цены на продукты могут вырасти примерно на 2,5%, при этом дефицита продовольствия в Украине не ожидается.

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В АВМ отмечают, что сразу несколько факторов создают предпосылки для роста цен на молочную продукцию. Речь идет прежде всего о перебоях в цепочках поставок, удорожании производства, переработки и транспортировки.

Для молочной отрасли логистика имеет особое значение. Продукцию необходимо доставлять от фермы до перерабатывающего предприятия, а после производства — на склады и в магазины. Большинство таких товаров также требуют соблюдения определенных условий хранения и быстрой доставки.

Российские удары по логистической инфраструктуре вынуждают компании перестраивать привычные маршруты. Если раньше большие объемы продукции можно было завезти в один распределительный центр, а уже оттуда распределить по сети магазинов, то теперь бизнесу приходится искать альтернативные маршруты и способы доставки.

Что уже происходит с ценами на молоко

Уже наблюдается определенное подорожание молочной продукции. По данным АВМ, в конце августа средняя цена пастеризованного молока жирностью до 2,6% в пленке составляла 50,55 грн за килограмм. За месяц этот продукт подорожал на 3,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его цена была уже на 11,2% выше.

Молоко в пластиковой бутылке также стало дороже. Средняя цена такой продукции выросла за месяц на 2,1% – до 68,44 грн за килограмм. То есть тенденция к росту уже наблюдается, хотя она пока существенно отличается от прогноза возможного скачка на 20–25%.

Дешевого продукта может стать меньше

Другая ситуация наблюдается на рынке сливочного масла. В конце августа средняя цена масла украинского производства жирностью 72,5–73% составляла 591,45 грн за килограмм. За месяц его средняя стоимость практически не изменилась — снижение составило всего 0,1%. В то же время в годовом исчислении масло все равно оставалось примерно на 2% дороже.

В АВМ не ожидают существенного удешевления масла в начале осени. По оценке ассоциации, количество дешевых предложений на внутреннем рынке сокращается, а нижняя граница ценового диапазона фактически стабилизировалась. Покупателям вряд ли стоит рассчитывать на резкое возвращение цен к прежнему уровню в ближайшее время.

Парадоксально, но одновременно с риском подорожания производители говорят о слабом спросе на молочную продукцию. Причина — низкая покупательная способность населения. Часть украинцев была вынуждена уехать за границу, а из-за войны и экономической ситуации потребители стали внимательнее следить за расходами и чаще выбирать более дешевые товары.

На спрос также влияют проблемы с поставками. Если товар не может стабильно поступать в магазины или его приходится доставлять по более сложным маршрутам, это создает дополнительное давление на весь рынок. АВМ предупреждает, что возможное перекладывание части новых затрат на покупателя может, в свою очередь, ещё больше сократить потребление молочных продуктов.

Минагрополитики дает значительно более сдержанный прогноз

В то же время существует и более умеренная оценка будущего изменения цен на продукты. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что из-за российских атак украинский бизнес вынужден менять систему доставки продовольствия. Крупные распределительные центры, где ранее концентрировались значительные объемы товаров, создают дополнительные риски в условиях войны.

Поэтому компании переходят к другой модели — меньшие партии, больше точек хранения и более частые поставки. Новая модель имеет очевидный минус, ведь она может оказаться более затратной для бизнеса. Если раньше один большой грузовик доставлял значительный объем товара в один распределительный центр, откуда продукция расходилась по магазинам, то теперь может потребоваться больше отдельных рейсов.

Соответственно, увеличиваются расходы на топливо, оплату труда водителей, обслуживание автомобилей и организацию маршрутов. Дороже может стать и хранение. Вместо одного крупного центра компаниям приходится использовать несколько меньших площадок или чаще перемещать продукцию между различными точками.

Однако в Минагрополитики не ожидают масштабного подорожания продовольствия именно из-за перестройки логистики. По оценке ведомства, рост цен в этом случае может составить около 2,5%.

Несмотря на проблемы с логистикой, в Минагрополитики подчеркивают, что Украине не грозит масштабный дефицит продовольствия. Перестройка поставок может привести к временному отсутствию отдельных товаров в конкретном магазине. Например, тот или иной товар может не попасть на полку вовремя из-за изменения маршрута или задержки очередной партии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине гречка в ближайшие месяцы может подорожать примерно на 10–15%, а при максимальном сценарии средняя цена может превысить 85 грн за килограмм. В то же время дефицита крупы не ожидается: новый урожай прогнозируют на уровне более 80 тысяч тонн, а возможное подорожание связывают преимущественно с ростом затрат на переработку, электроэнергию, топливо и упаковку.

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