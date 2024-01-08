В Украине дорожает один из ключевых продуктов: цены начнут падать еще нескоро

В Украине продолжают дорожать куриные яйца. Если летом-2023 десяток стоил 45-49 грн, а осенью 59-62, то в январе-2024 средние цены взлетели уже до 65 грн, хотя самые дешевые яйца можно найти и по 50 грн. Ждать удешевления продукта украинцам пока не советуют – падение цен начнется только после Пасхи и будет не резким.

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По данным профильного портала, в январе десяток яиц от известных торговых марок продают по 63-67 грн. Речь о яйцах в фирменных упаковках, которые, как правило, более дорогие, но и самые популярные.

В то же время, как показал мониторинг OBOZ.UA, яйца 1-й категории без торговой марки и фирменной упаковки традиционно можно купить значительно дешевле. Например, в сетях "АТБ" и "Фора" такие продают по 50 грн, в "Варусе" – по 56 грн.

Как прогнозирует старшая научная сотрудница центра "Институт аграрной экономики" Светлана Пашко, высокие цены на яйца сохранятся еще несколько месяцев. Вероятно, снижение стоимости продукта начнется только после Пасхи и будет постепенным. Эти изменения не являются чем-то новым – так происходит каждую зиму и весну.

Однако ситуация будет зависеть и от других факторов, в первую очередь связанных с войной. "Это (снижение цен весной. – Ред.) произойдет при условии, что в стране не ухудшится ситуация, связанная с полномасштабной агрессией России на территорию Украины, и прекратятся атаки агрессора на инфраструктуру, особенно на отечественную энергетическую систему, от которой в значительной степени зависит яичная отрасль птицеводства", – отметила Пашко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам до весны 2024 года следует ожидать роста цен на основные овощи, в частности т. н. борщевой набор (капуста, морковь, свекла, картофель и капуста). Однако существенно подорожать могут только импортные овощи – из-за проблем с логистикой.

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