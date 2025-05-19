Украинцев предупредили о дефиците популярного фрукта: что будет с ценами в супермаркетах

Украина в 2025 году может остаться без значительной части урожая абрикосов, а импорт из Турции и Молдовы упадет из-за весенних заморозков. Как следствие, цены на абрикосы и продукцию с ними вырастут в разы, а украинцы чаще будут выбирать другие фрукты и ягодные альтернативы.

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Такой прогноз озвучили аналитики EastFruit. В апреле 2025 года в Турции произошли самые мощные за последние десятилетия заморозки, ведь температура опускалась до -15°C в более чем 30 провинциях.

В центре стихии оказалась провинция Малатья - ключевой регион, который дает до 85% общего урожая абрикосов в Турции. Погодные условия совпали с периодом цветения деревьев, поэтому повреждены не только нынешние плоды, но и будущее плодоношение, из 13 миллионов деревьев в хорошем состоянии остались единицы.

Для Украины последствия этого природного бедствия оказались еще более болезненными, поскольку страна зависит от импорта абрикосов почти наполовину. Ежегодно от 30% до 50% свежих плодов поступает именно из Турции. Подобная доля поставляется из Молдовы, где также отмечено снижение урожайности из-за аномальных погодных условий.

К этому добавляется и внутренний фактор, ведь в Украине собственные абрикосовые сады также понесли потери вследствие апрельских похолоданий. Как следствие, рынок теряет три основных источника поставок одновременно - Турцию, Молдову и Украину. Это создает чрезвычайно ограниченное предложение и толкает цены на рекордные уровни.

Из-за падения турецкого производства, именно Испания, которая тоже пострадала, но сохранила часть урожая, становится главным поставщиком на европейский рынок. В то же время цена формируется на фоне дефицита, и украинский потребитель будет вынужден платить больше. По прогнозам аналитиков, цены могут вырасти в разы, что сделает абрикос настоящим деликатесом на полках. Под угрозой оказываются:

производство кондитерских изделий – особенно те, что содержат курагу, джемы или абрикосовую пасту;

– особенно те, что содержат курагу, джемы или абрикосовую пасту; йогурты и десерты – молочные продукты с добавлением фруктов подорожают или исчезнут из ассортимента;

– молочные продукты с добавлением фруктов подорожают или исчезнут из ассортимента; хлебобулочная продукция – сушеные абрикосы используются во фруктовых начинках и батончиках;

– сушеные абрикосы используются во фруктовых начинках и батончиках; сектор здорового питания – мюсли, гранолы, энергетические смеси потеряют ключевой ингредиент.

Украинские импортеры уже рассматривают поставки из Узбекистана, Таджикистана и Италии. Однако эти страны не смогут оперативно перекрыть все потери, и Украина вынуждена будет адаптировать потребление. Ожидается рост спроса на яблоки, сливы, персики и голубику как альтернативу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наблюдается снижение цен на тепличные помидоры, что стало следствием существенного увеличения предложения овощей из местных комбинатов во всех регионах, а также недостаточно высокого потребительского спроса. Средний уровень цены за последние семь дней снизился примерно на 20%.

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