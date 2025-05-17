Цены на помидоры существенно уменьшились: что произошло и сколько теперь стоят

В Украине наблюдается снижение цен на тепличные помидоры, что стало следствием существенного увеличения предложения овощей из местных комбинатов во всех регионах, а также недостаточно высокого потребительского спроса. Средний уровень цены за последние семь дней снизился примерно на 20%.

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Об этом рассказывает AgroReview. По состоянию на эту неделю на украинском рынке тепличные помидоры предлагаются по цене 65-80 грн/кг (эквивалент $1,57-1,93/кг). Окончательная стоимость зависит от сорта томатов и размера реализуемой партии.

Несмотря на текущее удешевление, стоимость тепличных томатов сейчас все еще превышает прошлогодние показатели: цена в среднем на 23% выше, чем в середине мая 2024 года.

"При сохранении нынешних темпов реализации, производителям придется и в дальнейшем снижать отпускные цены, чтобы избежать накопления непроданных запасов на складах", - отмечают представители местных тепличных комбинатов.

Таким образом, участники рынка не исключают дальнейшего удешевления томатов в ближайшее время, если спрос будет оставаться недостаточно активным, а объемы предложения и импорта будут оставаться высокими.

Помидоры красные (1 кг, данные Минфина)

Auchan - 118,60 грн.

Novus - 78,99 грн.

Megamarket - 113,40 грн.

средняя цена - 103,66 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинский рынок начал попадать один из самых желанных весенних продуктов - молодой картофель. Но цены на отечественный овощ в 2-3,8 раза выше, чем на импортный, но к середине месяца он может подешеветь как минимум вдвое.

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