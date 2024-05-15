Украинцев обманывают с продажами посылок якобы от "Укрпочты": как вычислить мошенников

Аферисты могут проводить фейковые аукционы от имени "Укрпочты" по продаже якобы ненужных посылок. Однако не стать их жертвой достаточно просто – следует помнить, что госкомпания проводит свои аукционы исключительно на площадке Прозоро.Продажі.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он отметил: часто мошенники "говорят, что продают посылки "Укрпочты" уже 5 лет", Однако проводить такие продажи компания начала совсем недавно.

"Как отличить наши продажи от мошенников, которые говорят, что продают посылки "Укрпочты" уже 5 лет? Очень просто. Наши продажи: 1) всегда на площадке Прозоро.Продажі. 2) Мы никогда не продаем индивидуальные посылки, только паллеты", – говорится в сообщении.

Сколько "Укрпочта" зарабатывает на посылках украинцев

В целом же, отметил Смилянский, на первом аукционе по продаже забытых посылок "Укрпочта" продала 4 паллета с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая цена каждого составляла 1,2 тыс. грн., то есть первоначальная стоимость 4 паллетов была 4,8 тыс. грн.

При этом он подчеркнул: в "Укрпочте" накопились тысячи посылок, которые не были получены клиентами более 6 месяцев. Причины же этого,по его словам, разные:

"где-то это рекламные посылки";

у кое-кого резко изменились обстоятельства в результате которых люди не смогли получить свое отправление;

"иногда возвращение дороже отказа и т.д.".

"Мы понесли расходы на все эти доставки. Которые теперь имеем возможность компенсировать", – объяснил Смилянский.

Как сообщал OBOZ.UA, продает "Укрпочта" и свои списанные автомобили. В частности, на 10 онлайн-аукционах было реализовано 322 машины более чем на 3,8 млн грн.

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