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"Укрпочта" продала ретро-автомобилей почти на 4 миллиона: стоимость машин стремительно выросла

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
2,3 т.
Укрпочта продала 322 своих автомобиля

"Укрпочта" провела 10 онлайн-аукционов по продаже своих подержанных автомобилей, на которых продала 322 машины более чем на 3,8 млн гривен. Торги прошли в системе Prozorro. Продажи.

Об этом сообщили в самой системе. Там отметили:

  • суммарно стоимость активов в ходе торгов выросла на 63%;
  • в конкурентной борьбе за покупку автомобилей приняли участие 27 участников.
Сумма продажи 15 автомобилей одним лотом

Самая высокая конкуренция была на торгах по продаже 15 автомобилей одним лотом. На этот аукцион пришло 11 участников – финальная цена актива достигла 320 тыс. грн. против 61,1 тыс. грн. стартовой.

Самый дорогой лот аукциона

Наибольшее количество автомобилей, проданных одним лотом и одновременно самый дорогой реализованный лот – 134 автомобиля финальной стоимостью 1,65 млн грн. По состоянию на 3 мая "Укрпочтой" объявлено еще 10 онлайн-аукционов по продаже автомобилей.

Зачем "Укрпочта" устроила распродажу ретро-автомобилей

В целом "Укрпочта" через систему Prozorro выставила на продажу 531 автомобиль. Как объяснили в самой компании, сделано это было в рамках сбора средств на обновление автопарка, пострадавшего от обстрелов в прифронтовых регионах.

К продаже представлены автомобили разных марок и лет выпуска. В частности:

  • иностранные (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz);
  • отечественного производства (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ).
Укрпочта выставила на аукцион свои подержанные авто

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на предыдущем аукционе по продаже автомобилей "Укрпочты" удалось заработать более 3 млн грн. Таким образом только на раритетных авто было заработано более чем в полтора раза больше первоначальной цены.

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