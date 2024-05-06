"Укрпочта" продала ретро-автомобилей почти на 4 миллиона: стоимость машин стремительно выросла

"Укрпочта" провела 10 онлайн-аукционов по продаже своих подержанных автомобилей, на которых продала 322 машины более чем на 3,8 млн гривен. Торги прошли в системе Prozorro. Продажи.

Об этом сообщили в самой системе. Там отметили:

суммарно стоимость активов в ходе торгов выросла на 63%;

в конкурентной борьбе за покупку автомобилей приняли участие 27 участников.

Самая высокая конкуренция была на торгах по продаже 15 автомобилей одним лотом. На этот аукцион пришло 11 участников – финальная цена актива достигла 320 тыс. грн. против 61,1 тыс. грн. стартовой.

Наибольшее количество автомобилей, проданных одним лотом и одновременно самый дорогой реализованный лот – 134 автомобиля финальной стоимостью 1,65 млн грн. По состоянию на 3 мая "Укрпочтой" объявлено еще 10 онлайн-аукционов по продаже автомобилей.

Зачем "Укрпочта" устроила распродажу ретро-автомобилей

В целом "Укрпочта" через систему Prozorro выставила на продажу 531 автомобиль. Как объяснили в самой компании, сделано это было в рамках сбора средств на обновление автопарка, пострадавшего от обстрелов в прифронтовых регионах.

К продаже представлены автомобили разных марок и лет выпуска. В частности:

иностранные (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz);

отечественного производства (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на предыдущем аукционе по продаже автомобилей "Укрпочты" удалось заработать более 3 млн грн. Таким образом только на раритетных авто было заработано более чем в полтора раза больше первоначальной цены.

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