"Укрпочта" продает посылки украинцев, за которыми те не пришли: сколько уже заработала

На первом аукционе по продаже забытых посылок "Укпочта" продала 4 паллета с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая цена каждого составляла 1,2 тыс. грн., то есть первоначальная стоимость 4 паллетов была 4,8 тыс. грн.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он отметил:

в каждом паллете было по 100 посылок;

на первый аукцион пришло 56 участников.

"Победители уплатили 120 тысяч гривен за 4 паллета по 100 посылок. И это при стартовой цене 1200 за паллету или 4800 за 4", – говорится в сообщении.

Украинцы не забрали в "Укрпочте" тысячи посылок

При этом он подчеркнул: в "Укрпочте" накопились тысячи посылок, которые не были получены клиентами более 6 месяцев. Причины же этого,по его словам, разные:

"где-то это рекламные посылки";

у кое-кого резко изменились обстоятельства в результате которых люди не смогли получить свое отправление;

"иногда возвращение дороже отказа и т.д.".

"Мы понесли расходы на все эти доставки. Которые теперь имеем возможность компенсировать", – объяснил Смилянский.

Как отличить продажи "Укрпочты" от мошенников

В то же время, он признал, что существует вероятность, что аферисты могут продавать какие-то вещи, маскируясь под "Укрпочту". Отличить же реальные аукционы от мошеннических, по его словам, просто:

"Укрпочта" проводит свои аукционы исключительно на площадке Прозоро.Продажі;

компания не продает индивидуальные посылки – только паллеты.

Продавать ненужные посылки – мировая практика

В целом же, отметил Смилянский, продажа ненужных посылок не является изобретением "Укрпочты". Это мировая практика, а объем рынка перепродаж таких посылок составляет 644 млрд долларов.

"Стоимость возвращенных или незабранных посылок e-commerce в мире превысила 220 миллиардов долларов в 2023 году или примерно 16% от объема продаж. Лидеры рынка начинают с ней бороться. Один из путей – это продажа таких товаров, чтобы они не оказывались на свалках. Объем этого бизнеса перепродаж – 644 миллиарда долларов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, продает "Укрпочта" и свои списанные автомобили. В частности, на 10 онлайн-аукционах было реализовано 322 машины более чем на 3,8 млн грн.

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