Украинцев обманывают при покупке авто: какую схему придумали мошенники

Украинцев атакуют мошенники, которые обещают транспортное средство по низкой цене, быструю онлайн-проверку по всем реестрам и даже готовы предоставить соответствующие документы. Некоторую информацию можно узнать только из закрытых полицейских реестров.

Как сообщили в Киберполиции, сейчас в Украине не существует ни одного официального сервиса, который позволял бы полноценно проверить автомобиль исключительно онлайн. Поэтому верить продавцам авто, которые об этом заявляют, не следует.

Как действуют мошенники

Недобросовестные продавцы могут утверждать, что автомобиль прошел онлайн-проверки по всем реестрам, а для "достоверности" предоставлять якобы настоящие скан-копии с подписями и печатями. Также, чтобы вызвать доверие, злоумышленники могут присылать ссылки якобы на настоящие государственные сайты, по которым можно онлайн проверить транспортное средство.

Правоохранители объяснили, что ни один PDF-документ с печатью или выписка из реестра, присланный онлайн, не гарантирует, что информация, предоставленная об автомобиле, соответствует действительности. В частности это касается информации об арестах, залогах или других ограничениях – из открытых источников это узнать невозможно. Даже нотариусы не всегда имеют полный доступ ко всем государственным реестрам, поэтому их проверка не может полностью гарантировать надежность удачной покупки.

Как не попасться на мошенников?

Тем, кто планируете приобрести автомобиль и хочет быть полностью уверенным в его законности, в Киберполиции советуют пользоваться официальными механизмами проверки. Это позволяет получить:

официальную информацию из государственных реестров;

подтверждение отсутствия арестов, залогов, ограничений или кредитов ;

; возможность сверить VIN-код, номер кузова;

номер кузова; подтверждение легальности транспортного средства ;

; проведение перерегистрации на нового владельца.

Поэтому украинцев призывают не пользоваться фейковыми сайтами и сомнительными услугами, и вместо этого обращаться в сервисный центр МВД. В них также доступны следующие услуги:

проверка VIN-кода;

подтверждение отсутствия арестов или кредитов;

экспертное исследование для выявления подделок и изменений в номерах узлов и документах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине активизировались мошенники, выдающие себя за продавцов автомобилей. Они публикуют в интернете объявления, а от потенциальных покупателей требуют предоплату. Когда те переводят деньги, злоумышленники исчезают.

