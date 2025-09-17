Украинцы покупают авто, а потом теряют деньги: какую мошенническую схему раскрыли
В Украине активизировались мошенники, выдающие себя за продавцов автомобилей. Они публикуют в интернете объявления, а от потенциальных покупателей требуют предоплату. Когда те переводят деньги, злоумышленники исчезают.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Правоохранители объяснили, какие есть признаки мошенничества и как уберечь свои средства от киберпреступников.
Как действует схема
- Злоумышленники создают объявления о "выгодной продаже авто".
- Потенциальным покупателям демонстрируют поддельные документы и убеждают, что машина уже якобы находится в сервисном центре МВД.
- От жертвы требуют предоплату, а после перевода денег мошенники исчезают.
Как все есть на самом деле
- В сервисных центрах МВД не хранятся авто.
- Регистрация или перерегистрация происходит только при личном присутствии владельца или его представителя.
Советы от Киберполиции
- Не присылать деньги за авто, которое не видели лично.
- Проверять транспорт и документы только через официальные сервисы.
- Помнить, что фото "справок" или "свидетельств" в мессенджерах не имеют юридической силы.
Тех, кто стал жертвой или знает о случаях интернет-мошенничества, призывают обращаться в Киберполицию онлайн или по телефону 102.
Самые распространенные мошеннические схемы
С развитием интернета в глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель – украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает затруднительно.
Фишинг – одна из самых популярных схем обмана, она заключается в создании фальшивых копий популярных сайтов, где пользователи сами оставляют персональные банковские данные. Другими распространенными в Украине схемами являются:
- деньги за лайки;
- почтовое и телефонное мошенничество;
- кража sim-карт;
- взлом приложений (в частности, Дії);
- фейковые магазины в Instagram.
Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году количество мошенничеств в Украине уменьшилось в 1,5 раза, больше всего производств открыто в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время только каждое пятое уголовное производство доходит до суда.
