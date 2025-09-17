Украинцы покупают авто, а потом теряют деньги: какую мошенническую схему раскрыли

В Украине активизировались мошенники, выдающие себя за продавцов автомобилей. Они публикуют в интернете объявления, а от потенциальных покупателей требуют предоплату. Когда те переводят деньги, злоумышленники исчезают.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Правоохранители объяснили, какие есть признаки мошенничества и как уберечь свои средства от киберпреступников.

Как действует схема

Злоумышленники создают объявления о "выгодной продаже авто".

Потенциальным покупателям демонстрируют поддельные документы и убеждают, что машина уже якобы находится в сервисном центре МВД.

От жертвы требуют предоплату, а после перевода денег мошенники исчезают.

Как все есть на самом деле

В сервисных центрах МВД не хранятся авто.

Регистрация или перерегистрация происходит только при личном присутствии владельца или его представителя.

Советы от Киберполиции

Не присылать деньги за авто, которое не видели лично.

Проверять транспорт и документы только через официальные сервисы.

Помнить, что фото "справок" или "свидетельств" в мессенджерах не имеют юридической силы.

Тех, кто стал жертвой или знает о случаях интернет-мошенничества, призывают обращаться в Киберполицию онлайн или по телефону 102.

Самые распространенные мошеннические схемы

С развитием интернета в глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель – украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает затруднительно.

Фишинг – одна из самых популярных схем обмана, она заключается в создании фальшивых копий популярных сайтов, где пользователи сами оставляют персональные банковские данные. Другими распространенными в Украине схемами являются:

деньги за лайки;

почтовое и телефонное мошенничество;

кража sim-карт;

взлом приложений (в частности, Дії);

фейковые магазины в Instagram.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году количество мошенничеств в Украине уменьшилось в 1,5 раза, больше всего производств открыто в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время только каждое пятое уголовное производство доходит до суда.

