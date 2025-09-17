УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцы покупают авто, а потом теряют деньги: какую мошенническую схему раскрыли

Станислав Кожемякин
Экономика
1 минута
2,3 т.
Иллюстрация - женщина держит ключи от авто

В Украине активизировались мошенники, выдающие себя за продавцов автомобилей. Они публикуют в интернете объявления, а от потенциальных покупателей требуют предоплату. Когда те переводят деньги, злоумышленники исчезают.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Правоохранители объяснили, какие есть признаки мошенничества и как уберечь свои средства от киберпреступников.

Как действует схема

  • Злоумышленники создают объявления о "выгодной продаже авто".
  • Потенциальным покупателям демонстрируют поддельные документы и убеждают, что машина уже якобы находится в сервисном центре МВД.
  • От жертвы требуют предоплату, а после перевода денег мошенники исчезают.

Как все есть на самом деле

  • В сервисных центрах МВД не хранятся авто.
  • Регистрация или перерегистрация происходит только при личном присутствии владельца или его представителя.

Советы от Киберполиции

  • Не присылать деньги за авто, которое не видели лично.
  • Проверять транспорт и документы только через официальные сервисы.
  • Помнить, что фото "справок" или "свидетельств" в мессенджерах не имеют юридической силы.

Тех, кто стал жертвой или знает о случаях интернет-мошенничества, призывают обращаться в Киберполицию онлайн или по телефону 102.

Самые распространенные мошеннические схемы

С развитием интернета в глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель – украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает затруднительно.

Фишинг – одна из самых популярных схем обмана, она заключается в создании фальшивых копий популярных сайтов, где пользователи сами оставляют персональные банковские данные. Другими распространенными в Украине схемами являются:

  • деньги за лайки;
  • почтовое и телефонное мошенничество;
  • кража sim-карт;
  • взлом приложений (в частности, Дії);
  • фейковые магазины в Instagram.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году количество мошенничеств в Украине уменьшилось в 1,5 раза, больше всего производств открыто в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время только каждое пятое уголовное производство доходит до суда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!