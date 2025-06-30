Украинцам продавали фальшивые доллары: какие купюры подделали мошенники

В Украине стало больше поддельных купюр иностранной валюты. По данным НБУ, крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года почти вернулся к уровню 2021 года. При этом "излюбленной" валютой среди мошенников стал доллар – его подделывали в 93% случаев. Самой популярной же среди мошенников стала банкнота в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 9% от общего количества изъятых фальшивок.

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не совершать валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Для этого следует обращаться исключительно к лицензируемым Национальным банком пунктам обмена валюты банков или небанковским финансовым учреждениям", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: все изъятые из оборота подделки иностранной валюты – в т.ч., доллары – "гарантированно отсортируются как сомнительные". То есть, утверждается, подделки:

Не представляют угрозы для банков и финансовых учреждений.

Рассчитаны, прежде всего, на невнимательность и недостаточность знаний граждан.

Гривни подделывали тоже

Выросло в Украине и количество поддельных гривен – по итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных. Что больше, чем годом ранее.

Чаще всего же, отметили в НБУ, мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. В частности:

500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок;

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – вместе 4%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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