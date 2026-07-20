Украинцев будут "отключать" от мобильной связи? Что произойдет, если введут продажу SIM-карт только по паспортам

Отдельные абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут остаться без связи в случае привязки SIM-карт мобильный оператор к паспортам. Речь, объяснили в экспертной среде, о тех, кто не захочет идентифицировать свои "симки". Впрочем, констатируется, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует – ведь подобное решение может быть только политическим. То есть, без попытки договориться с участниками рынка.

Видео дня

Впрочем, объяснил ранее OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, основания для такого решения могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.

В то же время народный депутат Александр Федиенко ("Слуга народа") признал, что сами операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения. Ведь:

введение идентификации приведет к тому, что "часть людей не купит SIM-карту;

большая часть перейдет уже на одну SIM-карту.

"Падение всего на 10% продаж SIM-карт дает минус почти 8 млрд грн в год по рынку. Да, это не чистая прибыль, а валовая выручка. Но даже если маржа 30-40%, это все равно миллиарды гривен влияния на прибыль", – констатировал Федиенко. Напомнив, что также "операторам нужно будет вложить деньги в развитие инфраструктуры".

Вместе с тем, по мнению Глущенко, необходимость в такой привязке есть. Ведь для атак по Украине россияне используют различные каналы связи, среди которых– SIM-карты. Причем не только украинских, но и зарубежных операторов.

"Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), – выбросил карту в мусорку – и ищи ветра в поле", – рассказал Глущенко.

Привязка же мобильных номеров к конкретным лицам, по его словам, значительно снизит этот риск. Ведь с одной стороны, враг не сможет получить к ним прямого доступа. А с другой – если кто-то из украинцев решит помочь россиянам и передаст им свою "симку", правоохранители легко вычислят такое лицо.

Не идентифицируешь "симку" – будешь без связи

В то же время он подчеркнул: если решение по "паспортизации" SIM-карт все же будет принято, касаться оно будет не только новых "симок", но тех, которыми украинцы уже пользуются. А потому те абоненты, которые не "привяжут" номер к паспорту, по его словам будут рисковать остаться без связи.

"Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг,номер будет отключен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!