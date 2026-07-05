Украинцам отключают мобильные номера: оператор рассказал, кто останется без связи

Срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг, номер будет отключен.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что период действия номера делится на 2 этапа:

Первый действует в течение 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа.

В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановление на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

Как узнать, сколько еще будет действовать ваш номер

В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:

в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);

по запросу: *114#.

Действие номера можно продлить

Вместе с тем, подчеркивается, рок действия номера можно продлить. При чем, в несколько способов:

Пополнение счета минимум на 30 грн.

Оплата основного пакета услуг на 4 недели или месяц.

Альтернатива – оплата дневного пакета. Т.е., когда оплачивается только 1 день использования услуг.

"Важный нюанс. Такие услуги как Экстра деньги или перевод средств – не продлевают срок действия", – отметили в "Киевстаре".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Киевстар" закрыл сервис пополнения счета с помощью короткой команды *134#. Также больше не можно будет положить деньги на счет через голосовое меню по номеру 899. Обновления вступят в силу с 1 июля.

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